Nyt pamahti ennuste, joka povaa käännettä sähkön hintaan

Sähkön hintaa laskevat myös pohjoisen vesivarastojen sekä maakaasuvarastojen täyttyminen.

Todennäköisyys tavallista lämpimämmälle talvelle Euroopassa on suuri, ilmenee EU:n ilmastopalvelu Copernicuksen sunnuntaina julkaistusta ennusteesta. Itämeren, Välimeren ja Pohjanmeren rannikoilla lämpötilat ovat ”lähes varmasti” historiallisten keskiarvojen yläpuolella, ja todennäköisyys lämpimälle säälle on kohonnut myös muualla Euroopassa. Lämpimän sään todennäköisyys on noussut edelleen viime kuun aikana, kirjoittaa uutistoimisto Bloomberg.

Tavanomaista leudompi talvi vähentää maakaasun tarvetta ja voi merkitä helpotusta polttoainemarkkinoiden niukkuuteen, joka on pitkälti seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Energian hintojen raju nousu on nostanut elinkustannuksia merkittävästi halki Euroopan.

Noin viikko sitten Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF julkaisi samansuuntaisen ennusteen. Kolmen kuukauden ennusteen mukaan talven keskilämpötila saattaa olla jopa yli kaksi astetta tavanomaista korkeampi.

Talven lämpötilat ovat yksi kolmesta tekijästä, jotka vaikuttavat siihen, joudutaanko talvella turvautumaan huippukulutuksen hetkellä sähkökatkoihin. Kaksi muuta tekijää ovat kotimaisen tuotannon ja sähköntuonnin häiriöttömyys.

Nordea kirjoittaa aamukatsauksessaan sähkön hinnan olevan Ruotsissa tällä hetkellä alhaalla.

Nasdaqin johdannaiskaupassa joulukuun sähköfutuureilla käydään nyt hintaan 156 euroa megawattitunnilta. Tämä tarkoittaisi vajaan 16 sentin hintaa kilowattitunnilta.

Nordean mukaan futuurihinta oli kaksinkertainen vielä kuukausi sitten.

Tammi–maaliskuun futuuri on nyt 220 eurossa megawattitunnilta, kun vastaava hinta oli noin kuukausi sitten 320 euroa kilowattitunnilta. Korkeimmillaan futuuri kävi syyskuun lopulla yli 400 eurossa.

Kyse on pohjoismaisesta systeemihintafutuurista, jonka lisäksi päälle tulee Suomessa vielä aluehintaerofutuuri eli Suomen sähkönhinnan ero systeemihintaan..

Syitä alentuneeseen sähkön hintaan ovat muun muassa ennusteet leudosta säästä mutta myös runsas sädemäärä, joka täytti pohjoisen vesivarastot. Sähkön hintaa alentaa osaltaan myös Euroopan maakaasuvarastojen täyttyminen.

