Lukashenka uhkaa kansallistaa suomalaisyrityksiä Valko-Venäjällä: ”Ettei minun tarvitse nähdä suomalaisia lähelläkään…”

Aljaksandr Lukashenka uhkaa kansallistaa ne suomalaisyritykset, jotka yrittävät myydä toimintansa ja poistua Valko-Venäjältä. Suomalaisyrityksistä Valko-Venäjällä toimii edelleen esimerkiksi Olvi, jonka toiminnot maassa ovat myytävänä.

Aljaksandr Lukashenkan mukaan Valko-Venäjällä toimivien eurooppalaisten yritysten on turha yrittää pyristellä ulos maasta hyvällä hinnalla. Muun muassa OIvilla on panimo maassa.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka varoitti vastikään maassa toimivia eurooppalaisia yrityksiä siitä, että niiden on turha yrittää myydä toimintaansa hyvällä hinnalla ja poistua Valko-Venäjältä.

Lukashenka esitti kommenttinsa, kun hän oli tutustumassa teollisuuteen ja talonrakennukseen Vitebskin alueella.

Tilanne alkoi siitä, kun Lukashenka mainitsi erään tehtaan edustajille, että taloja tarvitaan ja venäläiset voivat tehdä jatkossa sellaisia projekteja. Tehtaan edustaja ryhtyi vastaamaan hänelle, että muun muassa liettualaiset ovat tarjoutuneet mukaan, jolloin Lukashenka keskeytti vastauksen ja alkoi ryöpyttää tehtaan edustajaa näin:

– (Varmistakaa), ettei minun tarvitse nähdä enää lähelläkään teidän liettualaisianne, suomalaisianne ja muita sellaisia. Me tiedämme, miten he tulivat (Valko-Venäjälle) ja kuinka he hylkäsivät kaiken ja lähtivät poistumaan, Lukashenka aloitti.

– En halua mainita nimeltä mitään yrityksiä, mutta nyt minulle kerrotaan, että jotkut suomalaiset ovat jo paenneet. Liettualaisetkin juoksevat pois ja etsivät keinoja, kuinka heidän ei tarvitsisi hylätä yrityksiään, vaan he voisivat myydä ne hyvällä hinnalla. Mutta tiedoksi vain heille, että kukaan ei myy mitään, missä on ulkomaalaista pääomaa. Ne tullaan kansallistamaan, ja sillä selvä, Lukashenka sanoi.

Video esiintymisestä ilmestyi ensin Lukashenkan tiedotuskanavana toimivalle Telegram-kanavalle nimeltä Pul Pervogo, ja sen jälkeen siitä on uutisoitu muun muassa Ria Novostilla ja Lenta-sivustolla.

(Alla olevassa twiitissä on venäjäksi Lukashenkan kommentit suomalaisiin yrityksiin liittyen.)

Valko-Venäjä on ottanut Venäjän tapaan käyttöön erilaisia rajoituksia, jotka koskevat niin sanottuja ”epäystävällisiä maita” ja niiden yrityksiä. Suomi on epäystävällisten maiden joukossa osana Euroopan unionia.

”Epäystävällisistä maista” tulleita sijoittajia on kielletty myymästä osakkeitaan ja omistuksiaan valkovenäläisissä yrityksissä. Kieltoja kiristettiin yhä edelleen marraskuussa, jolloin ne tulivat koskemaan talouden eri avainaloilla toimivia yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Valko-Venäjällä on laadittu myös listoja yrityksistä, joita kielletään uudelleenorganisoimasta liiketoimintaansa ja luopumasta siitä.

Eurooppalaiset yritykset ryhtyivät poistumaan Valko-Venäjältä jo maan vuoden 2020 vilpillisten presidentinvaalien takia. Lukashenkan tuki Vladimir Putininlle ja Venäjän keväällä 2022 aloittamalle massiiviselle hyökkäyssodalle Ukrainassa on lisännyt ulkomaalaisten yritysten pyrkimystä poistua Valko-Venäjältä.

Suomalaisista yrityksistä Valko-Venäjällä toimii edelleen muun muassa panimoyhtiö Olvi. Yhtiö kertoi osavuosikatsauksessaan lokakuussa, että yhtiö on aloittanut maaliskuisen ilmoituksensa mukaisesti suunnittelun Valko-Venäjältä vetäytymiseksi.

Yhtiö neuvottelee parhaillaan toimintojen myynnistä useiden ostajaehdokkaiden kanssa.

Olvi omistaa tytäryhtiö Lidskoe Pivon 96,36-prosenttisesti.

Lidskoe Pivon panimo sijaitsee Lidan kaupungissa.

Osavuosikatsauksessaan Olvi kertoo, että Lidskoe Pivon toimintaa on pystytty jatkamaan paikallisilla hankinnoilla.

Olvin mukaan Valko-Venäjän-toiminnoista luopuminen tarkoittaa konsernin liiketoiminnan merkittävää supistumista. Viime vuoden myyntivolyymistä Valko-Venäjän osuus oli kolmannes, ja liikevaihdosta noin viidennes. Tytäryhtiön osuus liikevoitosta oli lähes neljännes.

Lidskoe Pivon liikevoitto oli tämän vuoden tammi–syyskuussa 23,4 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 12,5 miljoonaa, osavuosikatsauksesta selviää.

Olvin toimitusjohtaja Lasse Aho kertoi Kauppalehdelle osavuosikatsauksen julkistuksen yhteydessä, että kovaa nousua selittää esimerkiksi se, ettei myynnissä olevaan tytäryhtiöön saa kohdistaa poistoja. Voittoon vaikutti myös valuuttakurssimuutos. Aho huomauttaa lisäksi, että yhtiötä on laitettu myyntikuntoon eli kuluja on karsittu.

Valko-Venäjältä ei pääse teknisestikään pois parissa kuukaudessa. Hänen mukaansa Olvi ei ole viivytellyt myynnin kanssa.

Myynnille tarvitaan paikallisen viranomaisen ja kilpailuviranomaisen hyväksynnät, minkä lisäksi Valko-Venäjän viranomaisilla on etuosto-oikeus yrityskaupoissa.

– Emme ole käyttäneet mihinkään muuhun niin paljon aikaa tänä vuonna, kun tämän asian kanssa, Aho sanoi KL:lle.

Kesko on osaomistaja Valko-Venäjällä toimivassa Oma-rautakauppaketjussa 25 prosentin osuudella. Yhtiö on kertonut haluavansa irtautua omistuksestaan.

Kesäkuussa Maaseudun tulevaisuus kertoi Kesko Senukaihin Valko-Venäjällä tehdystä ratsiasta. Siinä yhteydessä Kesko Senukain hallituksen puheenjohtaja Lasse Luukkainen sanoi, että Keskon rooli Valko-Venäjällä on pieni ja kaukainen.