Kryptomarkkinoiden tunnetuimpiin kasvoihin kuuluva Sam Bankman-Fried erosi yhtiön toimitusjohtajan paikalta.

FTX oli aiemmin kryptomarkkinoiden menestystarina, mutta yhtiö on sittemmin ajautunut kriisiin.

Kryptovaluuttapörssi FTX on hakeutunut Yhdysvalloissa Chapter 11 -menettelyyn, joka vastaa suunnilleen suomalaista yrityssaneerausta. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja sanomalehti Wall Street Journal.

FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried, 30, on jättänyt yhtiön toimitusjohtajan paikan.

Chapter 11 -menettelyssä yritys voi jatkaa toimintaansa samalla, kun se pyrkii uudelleenjärjestelemään velkansa.

FTX oli aiemmin kryptomarkkinoiden menestystarina, mutta yhtiö on sittemmin ajautunut kriisiin. Bankman-Fried on sanonut, että yhtiöllä on kassassaan kahdeksan miljardin dollarin vaje.

Toinen iso kryptovälittäjä Binance oli kaavaillut ostavansa kilpailijansa FTX:n, mutta se perui aikeensa tällä viikolla.

Talousvaikeuksien lisäksi FTX on joutunut viranomaisten kiikariin. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen SEC tutkii yhtiön toimintaa muun muassa sen osalta, onko asiakkaiden varoja käsitelty asianmukaisesti.

Kryptomarkkinoilla on ollut kuluneella viikolla riittämiin turbulenssia. Tunnetuimman virtuaalivaluutan bitcoinin kurssi oli perjantai-iltana tippunut alle 17 000 dollariin, kun se vielä viikon alussa oli noin 21 000 dollaria. Vuosi sitten, kun hinta oli ylimmillään, yhdestä bitcoinista maksettiin noin 69 000 dollaria.