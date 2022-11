Pörssisähkön hinta huomenna taas alamaissa – ”Nautitaan nyt näistä”

Suomen kasvava tuulivoimakapasiteetti tuottaa jatkossa yhä useammin halpaa markkinasähköä.

Pörssisähkön hintajuhlat jatkuvat jo toista päivää, sillä ensi yönä sähkön spot-hinnat ovat viime yön tavoin selvästi miinuksella.

Pohjoismaisessa sähköpörssi Nord Poolissa Suomen hinta-alueen spot-hinnat ovat ensi yönä usean tunnin ajan hieman miinuksella. Sähkön hinta painuu miinusmerkkiseksi puolenyön jälkeen ja pysyttelee miinuksella aamuyhdeksään saakka.

Huomenna päivälläkään sähkön hinta ei pääse kipuamaan kovin korkeaksi.

– Yöllä ollaan hiukan miinuksella ja muuten nollan tietämissä. Lauantain keskihinta on 0,2 senttiä kilowattitunnilta, sanoo Fingridin markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala.

Hänen mukaansa taustalla on viime yönä Suomeen saapunut tuulirintama ja viikonloppuna laskeva kuormituksen taso. Tuuli lisää tuulivoiman tuotantoa, joka vastaa tällä hetkellä suurimmasta osasta Suomen energiantuotannosta.

– Jos kuluttajan sietokykyä on syksyn mittaan koeteltu, niin nautitaan nyt näistä hinnoista, Hietala sanoo.

– Nämä ovat hienoja kausia tuntisähköä sopimuksella ostavalle. Tasaisen halvalla menee.

Negatiivisista sähkönhinnoista pääsevät nauttimaan ne kuluttajat, joilla on voimassa oleva pörssisähkösopimus.

Tällöin kuluttaja voi periaatteessa saada negatiivisista tuntihinnoista jopa hyvitystä. Käytännössä sähköyhtiön perimä marginaali tekee tämän harvinaiseksi, sillä sähköpörssin spot-hintaan lisätään arvonlisävero sekä myyjän marginaali.

Poikkeuksellista on myös se, että sekä Ruotsin että Suomen hinta-alueilla on nyt yhteneväiset hinnat. Yleensä Suomen aluehinta on enemmän tai vähemmän korkeampi kuin Etelä- tai Pohjois-Ruotsissa.

Hietalan mukaan markkinasähkön hintavaihteluun on syytä varautua jatkossakin, kun tuulivoiman merkitys sähköntuotannossa vain kasvaa.

– Välillä on halvan sähkön kausia ja sitten mennään taas kovaa ylöspäin.

Miinusmerkkiset hinnat ovat viime vuosien ilmiö. Ensimmäistä kertaa sähkön pörssihinta painui Suomessa miinukselle helmikuussa 2020 runsaan tuulivoimatuotannon myötä.

Lokakuussa Suomen hinta-alueen veroton sähkönhinta oli reilut 11 senttiä kilowattitunnilta.