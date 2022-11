Iso kryptovälittäjä kaatumisen partaalla

Perehtyminen FTX:n tilanteeseen ja mahdolliset väärinkäytökset saivat ostajaehdokkaan vetäytymään.

Kryptovälittäjä FTX on vakavissa vaikeuksissa.

Kryptovälittäjä FTX on kaatumisen partaalla epäonnistuttuaan hankkimaan miljardeja dollareita ja kilpailija Binancen vetäydyttyä ostoaikeista. Riskisijoittaja Sequoia Capital puolestaan on ilmoittanut kirjaavansa FTX:ään tekemänsä 214 miljoonan dollarin sijoituksensa arvon nollan dollariin, talouslehti Financial Times (FT) kertoo.

Vain muutaman päivän aikana FTX on menettänyt suuren joukon asiakkaitaan, mikä on lyönyt valtavan loven sen taseeseen ja herättänyt suurta huolta yhtiön elinkelpoisuudesta. Sequoia arvioi FTX:n olevan maksukyvyttömyyden partaalla.

FTX:n ja sisaryhtiönsä Alameda Tradingin äkillinen käänne merkitsee romahdusta yhtiöt perustaneelle, nyt 30-vuotiaalle Sam Bankman-Friedille, joka on yksi kryptomarkkinoiden suurista nimistä. Vain muutama kuukausi sitten hän oli yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, mutta valtaosa hänen 24 miljardin dollarin omaisuudestaan haihtuisi taivaan tuuliin FTX:n ja Alamedan kaatuessa.

Romahdus olisi samalla kova isku Bankman-Friedin yhtiöihin uskoneille perinteisille sijoittajille, joiden joukossa ovat muun muassa Blackrock, Ontarion opettajien eläkerahasto ja Softbank sekä hedge-rahastosijoittajat Paul Tudor ja Izzy Englander, FT kertoo.

FTX:n tilannetta tuntevat FT:n lähteet kertovat yhtiön tarvitsevan pian kahdeksan miljardia dollaria pysyäkseen kuivilla.

FTX:n kilpailija Binance oli lyhyen aikaa yksi ehdokas vaikeuksissa olevan yhtiön ostajaksi, mutta tarkempi tutustuminen FTX:n tilanteeseen sai Binancen alle kahdessa päivässä vetäytymään hankkeesta. FTX:n rahoitusongelmat olivat Binancen mukaan liian suuret, minkä lisäksi Yhdysvaltain rahoitusvalvoja SEC:kin on kiinnostunut mahdollisista väärinkäytöksistä yhtiössä.