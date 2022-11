Kokenut sairaanhoitaja muutti Kuusamoon, joutui aloittamaan lähihoitajan opinnoilla

Johtotehtävissä ollut intialainen sairaanhoitaja ihmettelee opintomallia Suomessa. Muutoin hän viihtyy ”maailman onnellisimpien ihmisten” maassa.

Intialainen sairaanhoitaja Jayapradeep Biji, 38, on tykästynyt uuteen kotikaupunkiinsa Kuusamoon ja sen asukkaisiin. Lähihoitajaksi valmistuva Biji tekee harjoittelua vanhusten palvelutalossa Katrinkodissa.

Englanninkieliset hoitajat hakeutuvat Aasiasta yleisesti Britanniaan, Uuteen-Seelantiin ja Australiaan. Suomesta Biji oli tiennyt aiemmin lähinnä yhden asian, oman kännykkänsä kehittäjämaan. Yksi uutinen herätti kiinnostuksen.

– Luin, että suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa.

– En halunnut lähteä sinne, minne kaikki muutkin. Kuulin myös, että Suomessa on turvallista asua ja että täällä ei ole rasismia, vaan ulkomainen työvoima toivotetaan tervetulleeksi.

– Meillä on erittäin mukavat oltavat Kuusamossa, ja on kuin olisi perhettä ympärillä, Biji kertoo ja kiittelee monia ihmisiä, jotka ovat auttaneet kotiutumisessa.

Suomeen hän saapui huhtikuun alussa. Ensin Helsinkiin, sieltä Kuusamoon. Biji opiskelee verkko-opintoja pätevöityäkseen lähihoitajaksi ja lukee myös suomen kieltä. Hän ymmärtää jo suomea melko hyvin.

– Kun tulimme Kuusamoon, lunta oli vielä paljon, vaikka oli kevät. Se oli niin kaunista. Yllätyin myös, kuinka ystävällisiä ihmiset olivat. Hymyilivät, toivottivat meidät tervetulleiksi ja tarjosivat apua.

Jayapradeep Bijin saapuessa Suomeen täällä oli vielä lunta maassa alkavasta keväästä huolimatta.

Koulutus turhauttaa

Keralasta Etelä-Intiasta kotoisin oleva Biji on työskennellyt lähes kymmenen vuotta sairaanhoitajana Delhissä. Hänellä on myös hoitoalan maisterin jatkotutkinto ja sairaalahallinnon MBA-tutkinto.

Bijillä on 15 vuoden kokemus ensihoidosta sairaalan akuuttiosastolla. Hän myös opetti ensihoitajia.

Suomessa kaikki käyvät saman koulutuksen läpi riippumatta taustastaan.

– Se on ajan ja resurssien hukkaamista. Fokuksen pitäisi olla kielessä, ja osaamista voisi testata kokeilla. Suomeen tulevat intialaiset ovat kokeneita sairaanhoidon ammattilaisia.

– Sama juttu filippiiniläisillä. Useat heistäkin ovat kokeneita ammattilaisia.

Tilanne on turhauttava ja voi vähentää hoitajien motivaatiota tulla tai jäädä Suomeen, Biji huomauttaa. Sinänsä hän ymmärtää varsin hyvin pätevyyden tärkeyden: viimeiset viisi vuotta Biji työskenteli sairaalassa potilasturvallisuuden yksikön johtajana.

Suomessa Biji kuuntelee perusopetusta vaikkapa siitä, mikä on astma ja sydänkohtaus.

Harjoittelujakso kestää seitsemän kuukautta. Biji näkee lapsiaan videopuheluissa, mutta aikaero vaikeuttaa näkemistä. Hän haaveilee, että saisi vapaata ensi vuonna päästäkseen tapaamaan perhettä.

Hoitajia rekrytoiva Barona infoaa prosessin aikana siitä, että perheen yhdistäminen Suomessa on mahdollista, yhtiön toimialajohtaja Simo Lohi kertoo.

– Kun hoitajat ovat integroituneet työ- ja ympäröivään yhteisöön ja kokevat uuden elämänsä tässä ympäristössä mielekkääksi, on aika alkaa pohtia perheen yhdistämistä.

Lähihoitajan palkka ei yksin riitä, sairaanhoitajan riittäisi. Baronan mukaan se pyrkii työllistämään myös puolisoja omien kanaviensa kautta. Kuusamossa on tällainen projekti parhaillaan meneillään, ja muutaman intialaisen puolisoille on jo töitä löydetty muualtakin.

Palkka ei Bijillä ollut kannustimena, sillä hän tienasi johtotehtävissä intialaisittain hyvin.

– Ajattelin, että tämä on hyvä maa asettua asumaan, minulle ja perheelle ja lapsilleni.

Suomessa Biji haluaa pätevöityä sairaanjohtajaksi, mahdollisesti jatkaa uraa potilasturvallisuuden tehtävissä ja jossain vaiheessa jatkaa ehkä opintojaan.

Pätevöityminen hidasta ja kallista

Sosiaali- ja terveysalan kansainvälinen rekrytointi kasvaa kovaa. Henkilöstöpalveluyhtiö Baronan kautta tulee tänä vuonna noin 300 hoitajaa Filippiineiltä ja Intiasta.

Ensi vuonna se rekrytoi ulkomailta arviolta kolme kertaa enemmän. Taustalla on valtava hoitajapula, joka näkyy sairaaloissa ja kotihoidon palveluissa.

Pätevöityminen Suomeen sairaanhoitajaksi on Baronan mukaan hidasta, hyvin kallista ja monimutkaista.

– Suomalaisen sairaanhoitajan toimenkuva on kohtalaisen laaja kansainvälisesti vertailtuna. Sieltä tulee ajatus, että muualta tulleiden opintosisältöjen pitäisi olla prikulleen vastaavat kuin täällä, Lohi sanoo.

Intiassa pätevillä hoitajilla on peruskoulun jälkeen lukiota vastaavat opinnot ja niiden päälle bachelor-tason (alempi korkeakoulututkinto) tutkinto. Bijillä on lisäksi jatko-opintoja.

– Silti se ei riitä, että he voisivat toimia edes lähihoitajina. Ymmärrän, että lähihoitajan tutkinto on eri asia kuin sairaanhoitajan, mutta kyllä tässä on kriittisen arvioinnin paikka osaamisen tunnistamisessa.

Toisessa päässä on Suomeen tulevia hoitajia, joiden osaaminen ei läheskään riitä sairaanhoitajan työhön. Toisessa päässä on Bijin kaltaisia ihmisiä.

Lohen mukaan ongelmat ovat systeemisiä ja opintojen rahoituksessa. Amk-puolella ei ole toimivaa mallia oppisopimuskoulutuksesta kuten ammattikouluissa.

– Me emme voi rekrytoida hoitajia sillä lupauksella, että nämä pääsevät tekemään sairaanhoitajan työtä. Heidän pitää itse hakeutua ohjelmaan ja täyttää aika monimutkainenkin hakemus Valviralle. Se tekee neljä kuukautta kestävän arvioinnin, paljonko tarvitaan lisäopintoja.

Baronan mukaan tällä hetkellä ei tapahdu sairaanhoitajasta sairaanhoitajaksi -rekrytointia juuri lainkaan.

Lohi sanoo, että tästä on eittämättä haittaa Suomen työnantajamaineelle.

Enkeli hoitokodissa

Biji sanoo, että ei ole kohdannut rasismia Suomessa. Kaikkien tulijoiden kokemus ei välttämättä ole yhtä ruusuinen.

Bijiä varoiteltiin siitä, että suomalaiset voivat olla ujoja ja hiljaisia, varsinkin jos pitää puhua englantia. Muutamat ovat suhtautuneet heihin vältellen, Biji kertoo, mutta ymmärtää syyksi kielimuurin.

Bijiltä on kyselty, eikö hän haluaisi tehdä työtä oman maansa terveydenhuollossa. Valmistuvaa työvoimaa on Intiassa runsaasti ja tavallista on, että osa hoitajista suuntaa ulkomaille, hän kertoo.

– Jos ei Suomeen, niin jonnekin muualle. Joten miksi emme (Suomessa) ottaisi hyötyä tästä.

Biji kertoo, että ensimmäisinä päivinä hän ei pystynyt kommunikoimaan hoitokodissa juuri muuten kuin hymyilemällä asukkaille. Vähitellen tutustuttiin puolin ja toisin, ja yhdessäolo alkoi olla luontevaa ilman kieltäkin.

– Yhtenä päivänä yksi asukas sanoi, että olet oikea enkeli. Minulle kerrottiin sitten, mitä se tarkoittaa. Se tuntui hyvältä.

Intiassa ei ole vanhainkoteja, kuten Suomessa. Vanhukset elävät perheidensä kanssa.

– Olemme hyvin kiintyneitä isovanhempiimme, minä erityisesti isoäitiini. Aina kun näen vanhan ihmisen, ajattelen häntä ja käyttäydyn vähän kuin olisin hänen lapsenlapsensa. Kosketan, ja saatan painaa pään olkapäälle.

Yksi asukas alkoi tervehtiä oppimallaan intialaisella namaste-tervehdyksellä.

– He tietävät, että olemme siellä heitä varten. Joskus tanssimme ja laulamme mukana, vaikka emme osaa edes sanoja, hän nauraa.