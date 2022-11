Hintojen nousussa on nyt poikkeuk­sellinen tilanne ”Turkki on selvä esimerkki siitä, kuinka huonosti voi käydä”

Keskuspankkien uskottavuuden säilyttäminen on avainasemassa hyperinflaation estämisessä. Yksittäisissä maissa peli on jo menetetty.

Suomessa kärsitään poikkeuksellisen kovasta kuluttajahintojen noususta, mutta osassa maailman maista inflaatio niittää tuhoa aivan erilaisella voimalla.

Ukrainan sodasta huolimatta kaikkein korkeimpia inflaatiolukuja nähdään edelleen Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja Etelä-Amerikassa.

Talousdataa kokoavan Trading Economics -sivuston mukaan inflaatiovauhdissa kärkipaikkaa pitää hyperinflaatiostaan tunnetuksi tullut Zimbawbe, jossa inflaatio oli lokakuussa 269 prosenttia suhteessa vuoden takaiseen.

Toista sijaa listalla pitää Libanon, jossa inflaatio oli syyskuussa 162,4 prosenttia ja kolmantena Venezuela, jossa kuluttajahinnat laukkasivat lokakuussa 155,8 prosentin vauhtia.

Poikkeuksellinen valtio listalla on Turkki, joka on kiilannut inflaatioluvuissaan maailmanlistan kuudenneksi 85,5 prosentin inflaatiovauhdillaan Lähi-idän ja Etelä-Amerikan maiden kylkeen.

– Turkin johto on tehnyt päinvastaista rahapolitiikkaa kuin keskuspankit yleensä, eli laskenut korkoja inflaatiosta huolimatta, sanoo valuuttamarkkinoihin erikoistunut Nordean ekonomisti Kristian Nummelin.

Maltillisesta inflaatiosta nauttivat sen sijaan esimerkiksi talousmahti Kiina 2,1 prosentin inflaatiollaan sekä, Sveitsi ja Japani, joiden inflaatio on pysytellyt kolmessa prosentissa.

Suuresta maakohtaisesta vaihtelusta huolimatta maailmantaloudessa eletään kaiken kaikkiaan poikkeuksellisen kiivaan inflaation aikaa.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), ennusti vuoden 2022 talouskatsauksessaan, että globaali inflaatio kohoaa tänä vuonna 8,8 prosenttiin ja taittuu ensi vuonna 6,5 prosenttiin.

– Tilanne on poikkeuksellinen. Näin korkeita inflaatiolukuja ei globaalisti olla nähty pitkään aikaan, Nummelin sanoo.

Euroopan komissio ennusti lokakuussa Euroalueen inflaation kohoavan vuonna 2022 yhteensä 10,7 prosenttiin.

– On ennenkin ollut tilanteita, joissa yksittäisissä maissa on nähty hyvin korkeita inflaatiolukuja, mutta tilanne, jossa inflaatio on niin korkea ympäri maailmaa on hyvin poikkeuksellinen.

Torstaina inflaation saralta kuultiin pitkästä aikaa positiivisia uutisia, kun tieto Yhdysvaltojen inflaation hidastumisesta valtasi markkinat.

Kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa vuoden takaisesta lokakuussa 7,7 prosenttia, kun syyskuussa luku oli 8,2 prosenttia.

– Kyllä markkinoilla voi havaita merkkejä siitä, että inflaation huippu Yhdysvalloissa olisi vihdoin jäänyt taakse.

Nummelin korostaa, että Yhdysvaltojen inflaatio on silti edelleen hyvin kaukana Yhdysvaltojen keskuspankin asettamasta kahden prosentin tavoitteesta, eikä inflaatiota ole helppoa laskea tavoitteeseen.

– Yhdysvalloissa palkat nousevat huomattavasti ja työmarkkinatilanne on erittäin kireä. Torstainen inflaatiojulkistus on silti ehdottomasti positiivinen uutinen inflaation saralta.

Nummelin sanoo, ettei Yhdysvaltojen inflaation hidastumisella ole suoraa vaikutusta euroalueen inflaatioon.

– Yhdysvallat ja euroalue ovat jonkin verran erilaisessa tilanteessa. Yhdysvalloissa rahapolitiikkaa on kiristetty jo aiemmin vielä enemmän kuin euroalueella.

Nordean ekonomistin Kristian Nummelinin mielestä Euroopan keskuspankki on tehnyt hyvää työtä inflaation hillitsemisessä vaikeassa taloustilanteessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuohutti lokakuussa jakaessaan Twitterissä blogikirjoituksen, jossa haastettiin keskuspankin pyrkimystä hillitä inflaatiota koronnostoilla, joiden seurauksena on usein talouden kasvun taittuminen.

– En halua ylireagoida yksittäiseen twiittiin, mutta korostan, että keskuspankkien itsenäisyys on tärkeä asia.

Nummelin varoittaa, että inflaation lähdettyä nousuun, sitä on vaikea nopeasti hidastaa erityisesti silloin, kun inflaatio alkaa heijastua palkkoihin.

Kaikkein vaikeinta inflaation hillitseminen on silloin, kun keskuspankki menettää luotettavuutensa.

– Kun keskuspankki menettää itsenäisyytensä ja uskottavuutensa kuten Turkissa, voidaan ajautua inflaatiossa hallitsemattomaan tilanteeseen.

– Turkki on selvä esimerkki siitä, kuinka huonosti voi käydä, jos keskuspankki menettää uskottavuutensa, eikä voi tehdä sellaista rahapolitiikkaa, mikä on järkevää, Nummelin sanoo.

Nummelinin mukaan euroalueella ei ole nähtävillä merkkejä siitä, että inflaatio olisi syöksymässä hallitsemattomaan nousukierteeseen

– Tästä on iso kiitos keskuspankille, joka on tehnyt koronnostoja ja pitänyt siten inflaation jotakuinkin hallinnassa. Markkinoiden inflaatio-odotukset eivät ole nousseet hälyttävästi. Mikäli näin tapahtuisi, riskinä olisi itseään toteuttava kierre.