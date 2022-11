Pörssisähkö laskee perjantaina jopa miinukselle – syy löytyy sääkartoilta

Pörssisähköön perustuvissa sopimuksissa spot-hinnan päälle tulevat myyjän marginaali ja kuukausittainen perusmaksu.

Pörssisähkö on perjantaina poikkeuksellisen halpaa. Pohjoismaisessa sähköpörssi Nord Poolissa määräytynyt spot-hinta on lähes koko vuorokauden ajan alle 0,4 senttiä kilowattitunnilta.

Aamuyön tunteina pörssisähkön hinta laskee ajoittain jopa nollaan tai miinukselle.

Hieman kalliimpaa sähkö on perjantaina ainoastaan kello 16–20, eli tyypillisen kulutushuipun aikaan. Kaikkein kalleinta sähkö on klo 17–18, jolloin se maksaa 1,28 senttiä kilowattitunnilta. Tämäkin on kuitenkin hyvin alhainen hinta, sillä esimerkiksi torstaina vastaavaan aikaan sähkö maksoi 31,79 senttiä kilowattitunnilta.

Alhaisesta pörssisähkön hinnasta kertoi ensin Yle. Huomiseksi ennustetaan ajankohtaan nähden lämmintä säätä ja navakkaa tuulta, mikä tarkoittaa tuulivoimaloille runsasta tuotantoa.

Pörssisähköön perustuvissa sopimuksissa spot-hinnan päälle tulevat myyjän marginaali ja kuukausittainen perusmaksu.