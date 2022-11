Näin Fortumin Rauramo kommentoi korkeista sähkölaskuista kärsivien kuluttajien tukemista

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo, että on tärkeää, että energian kallistumisen takia tehdyt kansalaisten tukitoimet EU-maissa ovat väliaikaisia.

Ennätyksellisen korkea sähkön hinta paisutti heinä–syyskuussa energiayhtiö Fortumin tulosta. Yhtiön jatkuvien toimintojen talousluvuissa ei enää huomioitu saksalaisen Uniperin lukuja, koska Fortum sopi syyskuussa myyvänsä kaikki raskaasti tappiollisen yhtiön osakkeet Saksan valtiolle.

Fortum arvioi nyt, että Uniper-kauppa saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoi, että keskustelua käydään aktiivisesti EU:n ja muiden viranomaisten kanssa.

– Saksan hallitus, Uniper, Fortum, kaikki tekevät työtä, ja kaikki viittaa siihen, että asioita viedään hyvässä tahdossa ja hyvillä resursseilla eteenpäin, Rauramo sanoi torstain infotilaisuudessa medialle.

Fortum laskee, että kokonaistappio Uniper-investoinnista on hieman alle 6 miljardia euroa. Summa koostuu sijoituksesta Uniperin osakkeisiin, Uniperin maksamista osingoista sekä Uniperin myynnistä saatavasta kauppahinnasta.

– Myynnillä on negatiivinen vaikutus emoyhtiö Fortumin omaan pääomaan, mutta olemme arvioineet, että konsernin oma pääoma pysyy riittävällä tasolla eikä oman pääoman ehtoiselle lisärahoitukselle ole tarvetta, Rauramo kertoi osavuosikatsaustiedotteessa.

Rauramon mukaan energiakriisin tukitoimien pitäisi olla vain väliaikaisia

Raportoitua liikevoittoa Fortum teki heinä–syyskuussa 917 miljoonaa euroa, kun vielä huhti–kesäkuussa liiketulos oli reilut 9 miljardia euroa tappiolla Uniperin miljarditappioiden vuoksi.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto taas nousi kolmannella vuosineljänneksellä 421 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 243 miljoonaa euroa.

Etenkin vahvaa tulosta teki yhtiön sähköntuotannosta Pohjoismaissa vastaava Generation-segmentti. Kolmen kuukauden liikevaihto oli 2,15 miljardia euroa, kun viime vuoden oikaistu vertailuluku oli 1,30 miljardia.

Toimitusjohtaja Rauramo pitää "epäilemättä tarpeellisena" toimia, joilla EU-maat auttavat energian jyrkästä hinnannoususta kärsiviä. Rauramon mukaan on kuitenkin tärkeää toteuttaa toimet niin, etteivät ne eivät johda kapasiteetin poistumiseen markkinoilta ja siten jopa sähkön säännöstelyyn.

– On myös erittäin tärkeää, että nämä energiakriisiin liittyvät toimet ovat väliaikaisia ja erillisiä sähkömarkkinoiden pitkän aikavälin rakenneuudistuksesta, joka on alkamassa EU:ssa, Rauramo totesi.

Hänen mukaansa esimerkiksi hinta- ja tuottokatot tai windfall-verot eivät saa olla pysyviä, koska ne heikentäisivät energiateollisuuden mahdollisuuksia investoida energiatransitioon pitkällä aikavälillä.

Siltarahoituksella varaudutaan hankalaan talveen

Rauramon mukaan Fortumin lyhyen aikavälin tärkeimmät tavoitteet ovat saattaa loppuun Uniper-kauppa ja hallittu poistuminen Venäjän markkinoilta. Lisäksi varmistetaan riittävä likviditeetti talvella mahdollisesti edessä olevan markkinaturbulenssin varalta.

Osana tätä Fortum on sopinut 2,35 miljardin euron siltarahoituksesta pääomistajansa Suomen valtion kanssa. Järjestelyllä on tarkoitus varmistaa riittävät varat tilanteessa, jossa sähkönhinnat ja sen myötä vakuusvaatimukset nousevat voimakkaasti pohjoismaisilla sähkön johdannaismarkkinoilla. Lainan korko on 14,2 prosenttia ja lisäksi lainan myöntäjälle eli käytännössä Solidiumille suunnataan ilmainen osakeanti, jossa tarjotaan noin 8,97 miljoonaa uutta Fortumin osaketta.

Siltarahoitussopimus on herättänyt arvostelua ainakin Suomen Osakesäästäjissä. Järjestö ilmoitti keskiviikkona, että se pitää tuen ehtoja aivan liian kalliina ja että järjestely on omistaja-arvoa tuhoava muita osakkeenomistajia kohtaan.

– Olemme samaa mieltä siitä, että tämä on kallis järjestely. Mutta samalla olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että tämä järjestely on olemassa, Rauramo kommentoi medialle.

Taustalla on energian hinnannousu kesän mittaan ja alkusyksyllä ennen näkemättömälle tasolle. Vaikka hinnat ovat sittemmin rauhoittuneet, niin Rauramon mukaan järjestely oli välttämätön ja Fortumin on vastuullista varautua mahdollisesti vaikeaan talveen. Rauramo viittaa vaikealla talvella sekä maailman hankalaan geopoliittiseen tilanteeseen että energiamarkkinoiden hermostuneeseen tilaan.

– Tällä hetkellä sitä ei tarvita, mutta me emme tiedä, mitä tulevina kuukausina tapahtuu, Rauramo sanoi järjestelystä.

Lainapaketin hintaan liittyen Rauramo kertoi, että Fortumilla tutkittiin kaikki mahdolliset rahoituksen lähteet. Hänen mukaansa nyt tehty järjestely oli tässä mittakaavassa paras mahdollinen, mitä oli saatavilla.

Osakesäästäjät kysyi keskiviikkoisessa kannanotossaan muun muassa, miten voi olla osakeyhtiölain mukaista, että pääomistaja äänestää itselleen ilmaisia osakkeita liudentaen samalla vähemmistöosakkaiden omistusta. Medialle Rauramo kommentoi, että asiaa on Fortumissa toki selvitetty ja näiden selvitysten mukaan järjestely on lain mukainen.

Fortumin ylimääräinen yhtiökokous kokoontuu päättämään lainaehtoihin liittyvästä suunnatusta osakeannista Solidiumille marraskuun 23. päivänä.