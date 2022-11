Indeksikorotus houkuttelee osittaiselle vanhuuseläkkeelle: "Minään vuonna hakemuksia ei ole tullut näin paljon"

Yhä useampi pyrkii osittaiselle eläkkeelle. Eläketurvakeskus kertoo, että hakemusten määrä oli lokakuussa yli kymmenkertainen aiempiin vuosiin verrattuna.

Eläkkeisiin vuoden vaihteessa tuleva indeksikorotus on saanut sekä eläkeikäiset että eläkeikää lähenevät liikkeelle. Osittaista vanhuuseläkettä (ove) on syksyn edetessä haettu kiihtyvään tahtiin.

Kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta (ETK) kertoo, että lokakuussa hakemuksia jätettiin yli kymmenkertainen määrä edellisvuosien vastaavaan aikaan verrattuna.

– Minään vuonna hakemuksia ei ole tullut näin paljon, hän sanoo.

Eläketurvakeskus kokoaa eläkkeelle pyrkijöiden tiedot. Jotkut eläkeyhtiöt ovat jo aiemmin kertoneet hurjista hakijamääristä.

Esimerkiksi eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen kertoi osavuosikatsauksessa, että yhtiössä vakuutettujen hakemusmäärä kasvoi jo syyskuussa yli 80 prosenttia viime vuodesta. Varmassa vastaava nousu oli tuolloin peräti 93 prosenttia.

Kannisto ennakoi, että marraskuussakin voi tulla vielä paljon hakemuksia. Jotta indeksikorotuksen voi saada, eläkkeen maksamisen on ehdittävä alkaa tämän vuoden puolella, viimeistään joulukuun alussa. Näin ollen joulukuussa hakemuksensa jättävä jää ilman korotusta.

Työeläkeindeksin korotus on historiallisen suuri, 6,8 prosenttia. Se tulee voimaan tammikuussa. Korotuksen syynä on kuluttajahintojen raju nousu. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Työeläkkeen laskennassa käytettävässä palkkakertoimessa osuudet ovat sen sijaan toisin päin. Koska palkat nousevat nyt selvästi kuluttajahintoja maltillisemmin, palkkakerroin nousee vuoden vaihteessa vain noin 3,8 prosenttia.

Tämän vuoksi lähiaikoina joko kokonaan tai osittain eläkkeelle siirtymistä harkitsevan voi olla taloudellisempaa jäädä eläkkeelle nyt eikä vasta vaikkapa vuoden vaihteen jälkeen. Jokaisen tilanne on kuitenkin erilainen, joten itse kunkin on syytä selvittää tilanteen vaikutus omaan talouteen.

Lue lisää: Poikkeuksellinen tilanne: eläkkeelle voi olla järkevää jäädä joulukuussa

Syyskuun lopussa noin 34 000 kansalaista sai osittaista vanhuuseläkettä. Kannisto pitää mahdollisena, että heidän määränsä voi jopa lähes kaksinkertaistua ensi vuoteen mennessä.

Eläkeiät nousevat koko ajan. Tänä vuonna osittaiselle vanhuuseläkkeelle pääsevät vuonna 1961 tai sitä aikaisemmin syntyneet. Aiemmin joka kymmenes eläkkeeseen oikeutetuista on käyttänyt mahdollisuutta hyväkseen heti, kun alaikäraja on ylittynyt.

– Yleensä yli puolet hakijoista on ensimmäisen vuoden ovelaisia, mutta oletan, että tämä muuttaa ikärakennetta, Kannisto kertoo.

Tänäkin vuonna on eniten 1961 syntyneitä hakijoita. Kannisto kertoo, että alkuvuonna tämän ikäisiltä tuli 500–700 hakemusta kuukaudessa, mutta lokakuussa määrä harppasi 3 500:aan.

Myös hieman vanhemmat ovat havahtuneet asiaan. Alkuvuonna kuukausittain kolmisensataa 1960 syntynyttä haki etuutta, mutta syyskuussa määrä nousi noin 500:aan ja lokakuussa se pomppasi 2 700:aan.

Vuotta aiemmin syntyneillä kuukausimäärät liikkuivat 200 hakemuksen paikkeilla syyskuuhun asti, jolloin me tuplaantuivat. Lokakuussa 1959 syntyneiden hakemusten määrä kasvoi 3 000:een.

Myös jo vanhuuseläkeiän saavuttaneiden, 1958 syntyneiden hakijoiden määrä on kasvanut, mutta maltillisemmin kuin edellisillä ikäluokilla.