Nordean asiakkaita houkuteltu rahanpesuun – nuorille luvataan somessa helppoa rahaa

Rahanpesuun on alettu syksyn aikana houkutella erityisesti 20-30 -vuotiaita. Seuraamukset voivat olla vakavia.

Rahanpesu ja rahanpesuun värvääminen ovat selvästi lisääntyneet tämän syksyn aikana.

– On nähtävissä, että syksyllä tapauksia on Helsingin alueella ollut normaalia enemmän, toteaa rikostarkastaja Jukkapekka Risu Helsingin rikospoliisista.

– Helsingissä on pesty syksyn aikana rahaa ainakin useita satoja tuhansia euroja.

Nordean mukaan Suomeen on nyt rantautunut muista Pohjoismaissa jo tuttu toimintatapa, jossa rahanpesuun entistä järjestelmällisemmin houkutellaan mukaan erityisesti nuoria aikuisia.

Nordean asiakkaita on houkuteltu niin sanotuiksi muuleiksi, joiden tehtävänä on ollut siirtää rahaa tilinsä kautta eteenpäin, jotta sen alkuperää on vaikeampi jäljittää. Ensimmäiset tapaukset huomattiin Nordeassa loppukesästä.

– Joissain näistä tapauksista tämä rahamuulina toiminut henkilö on saattanut antaa jopa kaikki pankkitunnuksensa toiselle ulkopuoliselle henkilölle, kertoo Nordeasta Annukka Multanen, joka vastaa pankin petosviestinnästä Suomessa.

– He ovat ottaneet vastaan rahaa omille tileilleen, josta sitä on lähetetty eteenpäin pääasiassa virtuaalivaluuttapalveluihin. Jossain tapauksissa tätä rahaa on myös saatettu nostaa käteisenä.

Multasen mukaan tänä syksynä alkanut toiminta eroaa selvästi aiemmin yleensä havaitusta rahanpesusta.

– Suomessa muulit olleet sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet itsekin jonkin huijauksen, esimerkiksi rakkaushuijauksen uhreja, ja he ovat ymmärtämättömyyttään siirtäneet rahaa. He ovat yleensä luulleet, että se on heidän verkkorakkaaltaan tullutta rahaa, mikä heidän pitää siirtää, Multanen kertoo.

– Nyt on nyt tehty ihan rekrytointia helpon rahan avulla. Heidät on rekrytoitu nimenomaan siirtämään rahaa.

Lue lisää: Savolaisnaisen kaukorakkaus vei rahat ja toi vankeustuomion

Nordean selvitysten mukaan useat muuleista ovat menneet mukaan nähtyään jossain some-palvelussa mainoksen, jossa on ihmisiä on houkuteltu mahdollisuudella tienata helppoa rahaa. Osaa on taas lähestytty suorempaan some-viestin tai yksityisviestin kautta.

Risun mukaan värväystä on tehty myös esimerkiksi tuttavapiirien kautta.

– Jotkut antavat pankkitunnuksensa aika pienillä korvauksilla, puhutaan muutamasta sadasta eurosta. Seuraamukset voivat olla aika suuria, Risu sanoo.

Myös Danske Bankista vahvistetaan, että ilmiö on todellinen. Rahanpesusta on kokemusta S-Pankissakin, sillä kaksi pankin asiakasta oli syksyllä Helsingin käräjäoikeudessa syytettynä osallistumisestaan rahanpesuun. Nuoret naiset saivat neljän kuukauden ehdolliset tuomiot välitettyään tiliensä kautta yhteensä noin 80 000 euroa.

Multasen mukaan osalle muuleista on neuvottu, mitä heidän pitäisi vastata pankin tai viranomaisten kyselyihin epäilyttävästä rahaliikenteestä. Rahanpesuun houkuttelevat eivät yleensä muuten kerro toiminnan riskeistä.

– Olemme huomanneet, että he yleensä vähättelevät tekoa. Luvataan nopeasti helppoa rahaa, ja että sinulta ei vaadita paljoa, annat vain sun pankkitunnukset hetkeksi minulle, tai siirrät vain nämä rahat tuonnepäin, Multanen kertoo.

– Se kuulostaa tosi helpolta, mutta silloin jätetään sopivasti kertomatta, että kyse voi olla jopa rikollisesta toiminnasta. Kaikille ei ole ehkä ollut ihan selvää, että kyse voi olla sellaisesta toiminnasta, mistä on heille itselleen seurauksia, Multanen sanoo.

– Me emme halua, että meidän asiakkaamme joutuvat tällaiseen ymmärtämättään.

Risu muistuttaa, että edes tietämättömyys tilitapahtumista ei vapauta mahdollisuudesta rikosvastuusta.

– Tilin luovuttaminen rikolliseen käyttöön on rikos, Risu toteaa.

– Vastuuta ei voi pestä sillä, että on antanut tilitunnukset toiselle, eikä tiedä siitä, mitä tilillä tapahtuu. Siellä voi liikkua isojakin summia, joista voi joutua vastuuseen.

Syyttäjä vaatii yleensä korvaamaan rikoksella ansaitun hyödyn. Summa voi kasvaa, jos syytetty tuomitaan myös vahingonkorvauksiin.

Pankit ilmoittavat epäilyttävästä toiminnasta eteenpäin viranomaisille. Finanssiala ry:n mukaan suomalaiset pankit tekivät viime vuonna lähes 14 000 rahanpesuilmoitusta.

Lue lisää: Fiva: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski suomalaisissa pankeissa on merkittävä

Risun mukaan Suomessa pesty raha on myös huijattu suomalaisilta.

– Tämä liittyy täysin pankkitietojen kalasteluun. Eli kun uhreille lähetetään esimerkiksi WhatsApp- tai tekstiviesti, jossa muka hälytetään tilin sulkemisesta tai yllättävästä maksusta, ja neuvotaan klikkaamaan linkkiä, joka johtaa väärennetylle urkintasivulle. Tätä rahaa Suomessa sitten pyöritellään, Risu kertoo.

Tämän syksyn tapauksissa huijarit ovat pitkälti suomalaisia.

– Koko orkesteri oli pääosin kotimaista porukkaa, mutta ylämiehet asuivat ulkomailla, Risu kertoo.

Suomalaiset ovat menettäneet huijareille mukaan tänä vuonna yli 13 miljoonaa euroa verkko- ja puhelinhuijareille, kertovat keskusrikospoliisin luvut tammi–kesäkuulta. Todellinen luku on hyvin todennäköisesti suurempi.