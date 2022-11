Voiko kuka tahansa sabotoida ilkivaltaisesti verolistoja? Näin verottaja kommentoi

Verohallinnon lakiasiainjohtajan mukaan verottaja ei rankaise tahattomista virheistä. Tahalliset virheet, joissa tuloja ilmoitetaan verottajalle liikaa, ovat hyvin poikkeuksellisia.

Verohallinnon lakiasiainjohtajan Matti Merisalon mukaan verottajan on pohdittava vakavampia sanktioita, jos liiallisten tulojen tahallisesta väärinilmoittamisesta verottajalle syntyisi tulevaisuudessa ilmiö. Merisalon mukaan se, että asiakas ilmoittaisi liikaa tuloja verottajalle, on tällä hetkellä hyvin poikkeuksellista.

– Jos tämä muodostuisi massailmiöksi ja tällaista ruvetaan harrastamaan, voi tulla pohdittavaksi, pitäisikö olla enemmän sanktioita, joilla ilmiötä voisi torjua.

Merisalon mukaan verottaja ei rankaise tahattomista näppäilyvirheistä. Verohallinto voi kuitenkin määrätä pienen veronkorotuksen, jos asiakas ilmoittaa verottajalle tahallisesti liian suurista tuloista. Jos todellisia tuloja jättää taas tahallaan ilmoittamatta, voi asiakas syyllistyä veropetokseen.

Suomen kovatuloisimpien listakärkeen kiilasi keskiviikkona hämeenlinnalainen Juhapekka Piiroinen. Mies kertoi nopeasti Helsingin Sanomille, että hänen 133,7 miljoonan euron tulonsa olivat virheelliset ja perustuivat näppäilyvirheeseen.

Piiroinen kertoi myöhemmin STT:lle leikkineensä numeroilla, kun oli näppäilemässä virtuaalivaluuttojen kaupasta saamiaan tuloja verottajan järjestelmään.

Luku 1337 tunnetaan hyvin ohjelmisto- ja pelipiireissä. Numerot muodostavat sanan leet, jolla voidaan viitata esimerkiksi hyvään pelaajaan tai ohjelmoijaan.

Piiroinen kiisti Kauppalehdelle, että kyseessä olisi ollut ”jäynä”.

Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut Piiroista kommentoimaan asiaa.

Virheellisistä verotiedoista kertoi myös ainakin kaksi muuta henkilöä. Molempien ylimääräiset tulot liikkuivat heidän itsensä mukaan miljoonaluokassa.

Merisalo ei voi ottaa kantaa yksittäisen asiakkaan tietoihin, mutta kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Itse ajattelen, että mitä hyötyä siitä on kenellekään, jos pilanpäiten ryhdytään tahallaan tekemään tuollaista. Siinä on aina oma vaivansa saada tilanne korjattua. En todellakaan suosittelisi tällaista menettelyä.

Lakiasiainjohtajan mukaan on vaikea arvioida, voisivatko tahalliset teot lisääntyä tulevaisuudessa. Merisalon mukaan Verohallinnossa asiasta ei ole toistaiseksi vielä keskusteltu.

– Tietysti kaikenlaista esiintyy. Emme ole keskustelleet syvällisemmin millaisilla keinoilla asiaan voitaisiin puuttua. Jos ilmiö lähtee yleistymään, siihen pitää reagoida.

Merisalon mukaan verotuksessa on nykyisellään olemassa laadunvalvontaprosesseja, joissa verovirkailija ottaa selvitykseen poikkeuksellisia tapauksia, joissa asiakkaalle on muodostumassa veronpalautuksia tai maksettavaksi on tulossa jäännösveroa.

Verolistojen ilkivaltaisen sabotoinnin ei pitäisi siis käytännössä olla mahdollista.

– Joissain tapauksissa voi olla, että selvittelyistä huolimatta asiakkaan ilmoittamat tiedot jäävät voimaan.

Merisalon mukaan henkilöasiakkaille tehdään vuosittain yli viisi miljoonaa verotuspäätöstä. Verovirkailijoiden tutkittavaksi nostetaan tapauksia, jotka perustuvat riskiperusteiseen valikointiin. Merisalon mukaan riskejä pyritään tunnistamaan ajan ilmiöiden mukaan.

– Ajan ilmiöiden myötä riskiperusteita tarkastellaan ja muutetaan valikointiehtoja, jotta löydettäisiin ne tapaukset, joista riski löytyy. Jos havaitsemme uuden tyyppistä ilmoittamista niin voimme reagoida näihin valikoinnin perusteita muuttamalla.

Merisalo kertoi keskiviikkona STT:lle, että jos veroilmoitusta täyttäessä on tapahtunut inhimillinen virhe, verovelvollinen voi havaita sen tutustuessaan Verohallinnon lähettämään verotuspäätökseen. Siinä kerrotaan muun muassa veronpalautuksen tai mätkyjen määrä. Tällöin virheeseen voi reagoida vielä ennen verotuksen valmistumista.

Jos verotus on ehtinyt valmistua, täytyy muutosta verotukseen hakea oikaisuvaatimuksella Verohallinnolle.

Uutista muokattu kello 16.32. Lisätty tieto siitä, että Piiroinen on kiistänyt tehneensä jäynää ja tieto siitä, että Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut häntä kommentoimaan tilannetta.