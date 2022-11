Osittaiselle eläkkeelle on vain kaksi ehtoa – ”super­korotus” kiinnostaa nyt valtavasti

Eläkkeiden indeksikorotus koskee myös osittaista vanhuuseläkettä. Sitä voi saada, kun on vähintään 61-vuotias ja eläkettä on karttunut. Indeksikorotusta havittelevan pitää jättää hakemuksensa marraskuun aikana.

Historiallisen suuri työeläkeindeksin korotus koskee myös osittaista vanhuuseläkettä (ove). Kuluttajahintojen rajun nousun vuoksi eläkkeet nousevat tammikuussa 6,8 prosenttia.

Indeksikorotuksesta hyötyy, jos eläke on alkanut viimeistään joulukuun alussa. Korotus on nimittäin selvästi suurempi kuin tulevan työeläkkeen laskennassa käytettävä palkkakerroin, joka kohoaa noin 3,8 prosenttia.

Korotus on kiinnostanut valtavasti paitsi eläkeikäisiä myös eläkeikää lähestyviä. Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa maksuun varhennettuna jo ennen varsinaista eläkeikää. Jos täytät 61 vuotta viimeistään marraskuussa, osittainen eläkkeesi voi alkaa joulukuun alussa. Tällöin saat myös indeksikorotuksen hyödyn.

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voi ottaa 25 tai 50 prosenttia omasta eläkkeestä.

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo, että tammi-lokakuussa 22 600 henkilöä on hakenut osittaista vanhuuseläkettä. Hakemuksista miltei puolet on tullut lokakuussa. Määrä on suurempi kuin koskaan.

Lue lisää: Indeksikorotus houkuttelee osittaiselle vanhuuseläkkeelle: "Minään vuonna hakemuksia ei ole tullut näin paljon"

Osittaisen vanhuuseläkkeen avulla työntekijä voi keventää työkuormaansa ja kompensoida palkkansa pienentymisen eläkkeellään. Ajatuksena on, että näin ihmiset voisivat jaksaa työelämässä pitkään.

Kannisto ajatusta hyvänä ja ovea fiksuna eläkemuotona. Hän huomauttaa, että se auttaa myös sopeutumaan eläkkeelle jäämiseen.

– Jos olet painanut kahdeksasta neljään ja kerralla heittäydyt vapaalle, tilanne voi olla aikamoinen yllätys ja shokki. Vapaa-aikaa onkin yhtäkkiä hirveästi ja työyhteisön ihmissuhteet jäävät taka-alalle, Kannisto kuvaa.

Hän muistuttaa, että elämäntilanteet ovat erilaisia. Moni asuu yksin. Osalle työ on koko elämä, toisilla taas on paljon elämää työn ulkopuolella.

Ennen varsinaista vanhuuseläkeikää otettu eläke pienentää lopullista vanhuuseläkettä, mikä on syytä ottaa huomioon. Nostettua eläkkeen osaa vähennetään 0,4 prosentilla jokaista alimman vanhuuseläkeiän alittavaa kuukautta kohden. Toisaalta työskentelystä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla kertyy eläkettä normaalisti.

Oven eläkettä pienentävän vaikutuksen voi kompensoida, jos jatkaa töissä vanhuuseläkeikäänsä pidempään. Silloin saa 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta työssäolokuukaudelta.

Varsinkin lyhyen varhennuksen pystyy kompensoimaan melko vähäisellä lisätyöllä.

– Jos otat oven vuodeksi ennen vanhuuseläkkeelle jäämistä, mutta jatkat muutaman kuukauden yli vanhuuseläkeiän, varhennusvähennyksen leikkaus tulee jo sillä eliminoitua, Kannisto sanoo.

Pitkä varhennusaika sen sijaan voi kutistaa eläkettä tuntuvasti. Jos nauttii neljä vuotta 50 prosentin varhennusvähennyksestä, eikä jatka töissä vanhuuseläkeiän täytettyään, lopullisesta eläkkeestä voi leikkautua noin viidennes.

Näin pitkä ove-jakso voi supistaa vanhuuseläkettä Vuonna 1961 syntyneen alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 9 kuukautta. Jos hän ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen heti täytettyään 61 vuotta, vanhuuseläkeikään on aikaa 3 vuotta 9 kuukautta eli 45 kuukautta. Kun vähennys lasketaan 45 kuukauden ajalta, sen määräksi tulee 18 prosenttia. Lähde: Varma

Osittaista eläkettä voi alkaa nostaa myös vanhuuseläkeikäisenä ja jatkaa yhä töissä. Tällöin vähennyksiä ei tehdä. Sen sijaan saa lykkäyskorotuksen.

Oman eläkeiän voi tarkistaa laskurista.

Tulohaitari on iso ja myös eläkkeiden suuruus vaihtelee valtavasti. Jokaisen ovea harkitsevan kannattaakin itse laskea ja selvittää sen vaikutukset.

Osittainen eläke tarjoaa mahdollisuuden joustavaan ajankäyttöön. Moni kaipaa esimerkiksi aikaa omiin harrastuksiin tai lastenlasten kanssa puuhailuun tai rahaa omiin tarpeisiin tai lasten tukemiseen.

Mahdollisuutta voidaan käyttää ylimääräisten menojen rahoittamiseen. Kannisto muistuttaa, että energiakriisi on tuonut monenlaisia rahanreikiä.

– Esimerkiksi vanhassa omakotitalossa asuvalle voi tulla kaikenlaista rahan tarvetta. Tämä voi olla yksi kannustin hakea ovea, hän sanoo.

Kun järjestelmä otettiin käyttöön, ETK kyseli sen valinneita, miksi he olivat päätyneet ratkaisuunsa.

– Aika moni oli vastasi, että kun huomisesta ei tiedä; onko sitä edes hengissä.

Osittaiselle eläkkeelle siirtyminen on helppoa.

– Se ei edellytä mitään. Voit jatkaa työssä tai olla vaikka työelämän ulkopuolella. Riittää, että olet vähintään 61-vuotias ja jossain vaiheessa uraa eläkettä on karttunut. Muita sääntöjä ei ole. Voit olla vaikka työtön, Kannisto sanoo.

Hakemusten käsittely on pitkälti automaattista ja vastaus voi tulla jopa vuorokaudessa.

Eläkettä voi alkaa nostaa, vaikka jatkaisi töissä kokoaikaisesti. Tällöin ei tarvitse edes kertoa työnantajalle. Mahdollisesta työajan lyhentämisestä on toki sovittava työnantajan kanssa.

Vanhuuseläkkeelle jäämiseen verrattuna osittaiselle eläkkeelle siirtyminen on helpompaa, koska irtisanoutumista ei tarvita eikä irtisanoutumisaikaa ole.

Koska irtisanomisaika on yleensä vähintään kuukausi, vanhuuseläkkeelle siirtymisen aloittaminen tulevan indeksikorotuksen toivossa alkaakin jo olla menetetty mahdollisuus.

Osittaista eläkettä sen sijaan ehtii hakea vielä tämän kuukauden aikana ja saada ensimmäisen eläkkeen joulukuussa. Tällöin pääsee nauttimaan indeksikorotuksesta tammikuussa.

Eläke on verotettavaa tuloa kuten muutkin ansiot. Verotuksen vaikutus kannattaa tarkistaa ennen hakemuksen jättämistä.

Jos ansiot vähenevät, veroprosenttikin usein kevenee. Jos taas käy kokoaikaisesti töissä ja nostaa palkan lisäksi eläkettä, verotus todennäköisesti kiristyy.

Kannisto kertoo, että verottaja suosii osittaisen vanhuuseläkkeen ottajaa, sillä hän saa sekä eläketulovähennyksen että työtulovähennyksen. Jos tulotaso ei muutu, veroprosentti usein alenee muutaman prosenttiyksikön.

Osittaisen vanhuuseläkkeen voi myös perua. Perumisaika on kolme kuukautta.

Aiempina vuosina osittaiselle vanhuuseläkkeelle on siirtynyt vajaa 13 000 henkilöä ja heistä korkeintaan pari sataa tullut katumapäälle. Kannisto arvelee, että ensi vuoden alkupuolella perujien suhteellinen osuus saattaa olla aiempaa suurempi.

– Isoon joukkoon mahtuu heitä, jotka eivät ajattele asiaa ihan loppuun asti, vaan menevät muiden mukana, hän miettii.