Turbiinivika pysäytti Ruotsin suurimman ydinreaktorin

Oskarshamn 3 tuottaa normaalisti 1400 megawattia sähköä.

Ruotsin suurin ydinreaktori, Oskarshamn 3, on pysäytetty turbiinivian takia. Ruotsin sähköverkkoja ylläpitävä Svenska Kraftnät totesi keskiviikkona, että viasta voi seurata ongelmia, jos sitä ei saada korjattua talven tullen.

Korjausaikataulusta odotettiin lisätietoja viimeistään torstaina.

Oskarshamn 3 tuottaa normaalioloissa 1400 megawattia sähköä. Ruotsin ydinreaktoreista myös 1100 megawatin Ringhals 4 on pysäytetty korjauksia varten. Korjausten odotetaan kestävän tammikuun loppuun asti.

Näin ollen kolmasosa Ruotsin ydinsähkön tuotannosta on pysähdyksissä, kun kuudesta reaktorista vain neljä toimii. Toiminnassa ovat nyt kolme Forsmarkin reaktoria ja yksi Ringhalsissa.

Svenska Kraftnätin tuotantopäällikön Pontus de Maren mukaan tilanne ei ole nyt huolestuttava, koska sää on leuto ja navakat tuulet kasvattavat tuulivoiman tuotantoa. Eteläisen Ruotsin sähköalueilla Oskarshamnin kolmosreaktorin tuotantokatko nosti sähkön pörssihintaa vain hieman.

Tilanne muuttuu vakavammaksi, jos vian korjaaminen pitkittyy ja talvesta tulee kylmä.

Svenska Kraftnät on arvioinut, että Ruotsi tulee talvella olemaan riippuvainen sähkön tuonnista 30 tunnin ajan. Siitä voi syntyä ongelma, sillä sähköstä voi olla samaan aikaan pulaa myös muualla Euroopassa. Ruotsissa on jo alettu keskustella kiertävien sähkökatkojen tarpeesta maan eteläosissa.

Ruotsi on jaettu neljään sähköalueeseen, joilla on eri hinnat. Syynä ovat puutteelliset siirtoyhteydet paljon sähköä käyttävän etelän ja paljon sähköä tuottavan pohjoisen välillä. Suomessa koko maa on yhtä aluetta.