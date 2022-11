Tallinkin uuden autolautan käyttöönotto siirtyy

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan MyStar aloittaa liikennöinnin 1. joulukuuta.

MyStar on rakennettu Rauman telakalla.

Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen tulevan Tallinkin uuden MyStar-autolautan käyttöönotto matkustaja­liikenteessä viivästyy.

Asiasta kertoneen Viron yleisradioyhtiön ERR:n mukaan MyStarin piti aloittaa liikennöinti Helsingin ja Tallinnan välillä marraskuussa, mutta aluksen merikokeissa ilmenneiden seikkojen vuoksi käyttöönottoa siirretään joulukuun puolelle.

Tallink Silja Oy:n viestintäjohtaja Marika Nöjd vahvistaa tiedon Taloussanomille.

– MyStarin rakennusprojekti on edennyt viimeisiin merikokeisiin, jotka aloitettiin sunnuntaina 6.11. Merikokeiden aikana ilmeni, että laivalle on vielä tehtävä teknisiä töitä ennen kuin laiva on valmis luovutettavaksi Rauma Marine Constructionsilta Tallinkille.

Merikokeissa ilmenneistä teknisistä havainnoista Tallink Silja ei tässä vaiheessa anna tietoja.

Tämänhetkinen arvio on, että liikennöinti MyStarilla aloitetaan 1. joulukuuta. ERR:n mukaan liikennöinnin aloitus viivästyy alkuperäisestä suunnitelmasta noin puolellatoista viikolla.

MyStarin rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2020. Aluksen oli määrä aloittaa liikennöinti Helsingin ja Tallinnan välillä jo vuoden 2022 alkupuoliskolla, mutta laivan valmistuminen viivästyi, kun telakka suljettiin väliaikaisesti koronaviruspandemian vuoksi.

Alus on 212 metriä pitkä ja 31 metriä leveä, ja siihen mahtuu enintään 2 800 matkustajaa ja jopa 750 ajoneuvoa.

Tallinkin MyStarin käyttöönoton viivästymisen vuoksi myös varustamon Star-laivan liikennöinti uudessa aikataulussa siirtyy. Viestintäjohtaja Nöjdin mukaan Starin uudet aikataulut otetaan käyttöön 8. joulukuuta. Alun perin aikataulumuutos oli suunniteltu toteutettavaksi 27.11.

