Helsingin kaupungin työntekijät joutuvat ihmettelemään, tuleeko palkkaa vai ei – näin sotkusta vastuussa olevat johtajat ansaitsivat

Helsingin kaupungin palkanmaksu on ollut kaaoksessa tänä vuonna. Millaiset tulot olivat Sarastian ja Helsingin kaupungin johtohenkilöillä?

Helsingin kaupungin työntekijät ovat joutuneet tänä vuonna farssimaiseksi käyneen palkkasotkun keskelle, kun palkanmaksujärjestelmän muutos aiheutti pitkäkestoisen kaaoksen.

Monet työntekijät ovat jääneet viime kuukausien aikana ilman palkkaa tai palkkaa on maksettu väärin, eivätkä ongelmat ole vieläkään ohi.

Kaupungin mukaan syynä ovat Sarastian toimittaman järjestelmän käyttöönottoon liittyvät pulmat.

Sarastian toimitusjohtaja Mika Kantola tienasi 230 000 euroa viime vuonna.

Kantola sanoi elokuussa MTV:lle, että järjestelmään tehtävissä palkka-ajoissa on ollut ongelmia, mutta että viipeiden syynä on syötettyjen tietojen virheiden suuri määrä.

– Olen äärimmäisen pahoillani, että tilanne on tällainen. Totta kai yksittäisen henkilön kohdalla ymmärrän hyvin sen, että on olennaista, että raha on oikeana päivänä tilillä ja oikein.

Helsingin henkilöstöjohtaja Nina Gros tienasi puolestaan 120 000 euroa. Gros oli syyskuun loppuun asti kaupungin puolelta vastuussa palkanmaksuongelmien selvittelystä, jolloin hänet siirrettiin tehtävästä sivuun Helsingin Sanomat kertoi.

HS:n mukaan vielä kesäkuussa Gros palkittiin 1500 euron kertapalkkiolla.

Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen tulot olivat viime vuonna 150 000 euroa.