Kommentti: Suurin osa suomalaisista on jo hyvän aikaa köyhtynyt ja köyhtyy vielä lisää

Kansantalouden tahti hiipuu mutta sinnittelee vielä kasvussa. Se on laiha lohtu, kun suurin osa kansasta on jo oman talouden taantumassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Kansantalouden kokonaisuutta seuraavat tilastomittarit ovat viime kuukausiin asti kertoneet lievästi lohduttavaa tarinaa edes nippa nappa kasvussa sinnittelevästä Suomesta.

Kasvutahdin hiipuminen on totta, ja kasvu on jo hiipunut niin hinteläksi, että myös taantuman uhka on jo todellinen. Mutta talous ei ole ainakaan vielä painunut taantumaan.

Edes lievästi lohdullinen kokonaiskuva tosin syntyy vain, jos talouden taantumalla tarkoitetaan yleisen tulkinnan mukaista bruttokansantuotteen (bkt) supistumista yhtä soittoa ainakin kahden perättäisen vuosineljänneksen ajan.

Mutta jos katse suunnataan vaihteeksi bkt:n kokonaiskuvasta kotitalouksien arkeen, sävyt muuttuvat saman tien synkemmiksi.

” Suurin osa suomalaisista on jo hyvän aikaa köyhtynyt.

Kansalaisten enemmistön oman talouden taantuma ei ole enää pelkkä uhka vaan täyttä päätä toteen käyvää karua arkitodellisuutta, sillä suurin osa suomalaisista on jo hyvän aikaa köyhtynyt ja köyhtyy paraikaa vielä lisää.

Näin on käynyt siitä keljusta syystä, että energian, ruoan ja muidenkin arkisten hankintojen kallistuminen on paisuttanut elinkustannuksia paljon enemmän kuin palkan tai muiden tulojen kohenemisesta on kertynyt lisää rahaa menojen tilkkeeksi.

Tulojen ja menojen yhtälö ei ole enää edes sen vertaa tasapainossa kuin se oli ennen energiakriisiä ja inflaation rajua voimistumista.

Eläminen maksaa entistä enemmän

Oman talouden taantuma on toki omatekoinen ja kaikin puolin epävirallinen talouskäsite, joka on vielä epämääräisempi kuin yleisemmin puheena oleva kansantalouden taantuma.

Mutta jos "virallisemman" taantuman tulkintaa haluaa soveltaa kotitalouden tai kansalaisen oman talouden mittakaavaan, voinee oman talouden taantumaksi tulkita vaikka omien käytettävissä olevien reaaliansioiden kutistumisen niin pitkän aikaa, että sen ehtii panna merkille ja siitä koituu kiusaa.

Useimpien suomalaisten reaaliansiot ovat kutistuneet, sillä inflaatio on syönyt tulojen ostovoimaa paljon nopeammin ja enemmän kuin useimpien kansalaisten ansiot ovat kohonneet.

Jos aiemmin tuloista jäi totuttujen menojen jälkeen jokin summa säästöön, nyt menojen paisumiseen hupenee ainakin osa aiemmin säästöön kertyneistä tuloista, ja siksi säästöön jää nyt entistä vähemmän rahaa.

Vielä karummalla tavalla oman talouden taantuma tulee vastaan, jos tuloista ei jäänyt aiemmin juuri mitään säästöön, sillä nyt kulujen paisuminen pakottaa joko karsimaan menoja tai käyttämään niihin ennestään säästössä olleita varoja – tai kattamaan osan paisuneista menoista velkarahoituksella.

” Elinkustannusten paisuminen voi pakottaa vaikeisiin valintoihin.

Päivittäisten menojen rahoittaminen velalla on yleensä huono vaihtoehto eikä sovellu varsinkaan pitkäaikaiseksi ratkaisuksi, joten elinkustannusten paisuminen voi pakottaa vaikeisiin valintoihin.

Tulojen ja ennestään kertyneiden säästöjen määrästä riippuu, kuinka kovalla voimalla oman talouden taantuma itse kunkin arkeen iskee.

Pienistä tuloista katoaa eniten

Ensin ja eniten arkielämän kallistuminen ja oman talouden taantuma on koetellut pieni- ja keskituloisia kansalaisia ja kotitalouksia, joiden tuloista suhteellisen suuri osa hupenee eniten kohonneisiin menoihin, kuten energiaan ja ruokaan.

Mitä suurempi osa tuloista on ennestään kulunut elämisen välttämättömiin kustannuksiin sitä vähemmän rahaa on mennyt "ylimääräisiin" mukavuuksiin, joista nyt olisi varaa tinkiä.

Pienituloisilla on tyypillisesti myös vähänlaisesti tai ei ollenkaan säästöjä, joiden turvin äkisti kohonneita arkimenoja olisi edes jonkun aikaa mahdollista kattaa.

Toki suurituloinenkin kärsii arjen kallistumisesta ja reaalitulojen heikkenemisestä, mutta ei yhtä karulla tavalla kuin pienituloinen.

Mitä suuremmista tuloista on kyse sitä varmemmin arjen mukavuuksista tai varsinkaan välttämättömyyksistä ei ole tähänastisen inflaation takia pakko tinkiä.

” Käyttövarojen hupeneminen ja toimeentulon vaarantuminen koettelevat pienituloista.

Suurituloisen oman talouden taantuma tarkoittaa toistaiseksi, että tuloista jää elinkustannusten kohoamisen verran vähemmän säästöön kuin kertyi ennen inflaatiovitsauksen puhkeamista.

Vastapainoksi suurituloiset ovat pienituloisia todennäköisemmin kärsineet inflaatiosta ja korkojen noususta koituneita finanssitappioita, kuten pörssiosakkeiden arvonlaskua. Syykin on yksinkertainen: finanssivarallisuutta on runsaammin suuri- kuin pienituloisten hallussa.

Varallisuuden notkahdus tuskin kuitenkaan ahdistaa suurituloisen päivittäistä taloudenpitoa samalla tavoin kuin käyttövarojen hupeneminen ja toimeentulon vaarantuminen koettelevat pienituloista.

Köyhtymisestä kärsii koko talous

Oman talouden taantuma voi pahimmillaan kärjistyä oman talouden lamaksi, ja tämäkin riski kohdistuu ensin ja eniten samoihin pienituloisimpiin, joille tähänastinenkin elämisen kallistuminen tekee tiukinta.

Toimeentulo voi käydä nykyistäkin vaikeammaksi, jos myös koko kansantalous painuu taantumaan ja jos se sysää työttömyyden kasvuun – niin kuin talouden taantumilla on tapana.

Oman talouden riskejä kasvattaa vielä lisää se, että taantuman uhasta huolimatta euroalueen keskuspankki EKP jatkanee korkojen nostamista ja muita rahapolitiikan kiristyksiään. EKP yrittää hillitä inflaatiota, mutta korkojen nostot heikentävät taloutta varmemmin kuin lisäävät energian tai elintarvikkeiden tarjontaa.

” Lopulta keljusta kierteestä kärsii toki koko talous yritykset ja suurituloiset mukaan luettuna.

Samaan aikaan ainakin Suomessa talouspoliittinen keskustelu on saanut entistä kireämpiä painotuksia, ja hiljattain esimerkiksi valtiovarainministeriö on kehottanut viimeistään seuraavaa hallitusta julkisen talouden tasapainottamiseen lähinnä julkisia menoja karsimalla.

Jos julkisia menoja ryhdytään piakkoin karsimaan, se mitä todennäköisimmin heikentää ainakin niiden kotitalouksien omaa taloutta, jotka kärsivät inflaatiostakin eniten.

Lopulta keljusta kierteestä kärsii toki koko talous yritykset ja suurituloiset mukaan luettuna, sillä pieni- ja keskituloisten köyhtyminen näivettää kansantalouden kokonaiskysyntää – ja voi herkästi uuvuttaa koko kansantalouden pitkäaikaiseen anemiaan.