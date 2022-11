Vanhojen kameralaitteiden korjaaminen on Kameratorin perustyötä. Hienomekaanikko Jukka Kelotie on alan konkari, joka on kouluttanut työlleen jo ison joukon jatkajia. Kuvassa työn alla Canon F1 -kameroita jostain 1970-luvulta. ”50 vuoden välein näitä pitää vähän voidella, mutta sitten ne toimivat taas seuraavat 50 vuotta”, Kelotie sanoo.