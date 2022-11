Kommentti: Kokeile elää kuukausi tulevalla eläkkeelläsi

Puheet eläkkeiden suurista korotuksista ovat saaneet monet tarkistamaan oman tulevan eläkkeensä. Ensimmäinen reaktio on yleensä järkytys, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Tänä syksynä eläkkeistä on puhuttu enemmän kuin naismuistiin. Syynä on tietysti vuodenvaihteessa tuleva superkorotukseksikin mainittu indeksitarkistus.

Vuoden vaihteessa työeläkeindeksiin tulee 6,8 prosentin korotus. Sen saa ensi vuonna vain jos eläke alkaa tänä vuonna viimeistään joulukuun alussa.

Indeksikorotuksen saa myös osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen, jonka hakeminen tuli mahdolliseksi vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.

Puheet eläkkeistä ovat saaneet monet tarkistamaan arvion omasta tulevasta eläkkeestä ja eläkeikänsä.

Ensimmäinen reaktio on yleensä tyrmistys.

Vaikka tiedossa on, että eläke on huomattavan paljon pienempi kuin palkka, saattaa arvioidun eläkkeen euromäärä järkyttää.

Että saatte suuruusluokasta kuvan – suomalaisten keskimääräinen eläke oli viime vuonna 1 784 euroa.

Yllätys on myös se, miten pitkään työelämässä pitäisi jaksaa. Oma tavoite-eläkeikäni näyttää olevan 68 vuotta ja yksi kuukausi. Se on melko paljon, kun muistelen, missä iässä omat vanhempani jäivät eläkkeelle. Ja silti se on huomattavasti alhaisempi kuin minua nuorempien.

Oman eläkearvionsa voi käydä katsomassa esimerkiksi työeläkeyhtiöiden sivuilta.

Aivan liian usein kuulen eläkkeellä jo olevien ihmisten sanovan, että ”olisi pitänyt varautua paremmin etukäteen”. Jos eläkkeellä on jo, aika vähän on tehtävissä.

Nuoremmilla on pelivaraa.

Jos arvio tulevasta eläkkeestä hätkähdyttää, kannattaa miettiä, pitäisikö asiaan varautua etukäteen. Näillä inflaatioluvuilla on ikävä kehottaa säästämään, mutta jos eläkkeelle on vuosikymmeniä niin aika toimii säästäjän/sijoittajan puolesta.

” En haluaisi enää koskaan kuulla lausetta ”en tullut ajatelleeksi”.

Jos uskallusta riittää, kannattaa kokeille elää kuukausi tulevalla eläkkeellään. Siinä joutuu vastakkain sen kanssa, mihin kaikkeen rahat riittävät tai eivät riitä. Sitten voi miettiä, että sellaisella rahasummalla on tultava vuosia tai vuosikymmeniä toimeen.

Vaikka miten varmistelisi, elämä järjestää kyllä yllätyksiä. Irtisanominen, lomautus tai sairaus saattaa laittaa suunnitelmat uusiksi hyvinkin nopeasti.