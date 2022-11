Isolla lämpöpumpulla voi saada hurjat säästöt – verot lähes nolliin

Suurempi lämpöpumppu keventää verotusta.

As Oy Hakanmetsä on iso 1950-luvulla rakennettu taloyhtiö. Aikoinaan alueen talot lämmitettiin Roihuvuoren Lämmön aluelämpökeskuksen kautta, mutta sittemmin siellä on siirrytty Helenin kaukolämpöön.

Isot taloyhtiöt voivat hyödyntää suurille lämpöpumppujärjestelmille tarkoitettua alempaa sähköveroluokkaa. Helsingin Roihuvuoressa jo ainakin kuusi yhtiötä on vaihtamassa kaukolämmöstä maalämpöön ja neljä on jo vaihtanut.

Asunto-osakeyhtiö Hakanmetsä on ensimmäisiä taloyhtiöitä, jotka pääsevät hyötymään suurten, yli 500 kilowatin lämpöpumppujen käyttämän sähkön alemmasta veroluokasta.

Veroluokan alenemisen ansiosta vero pieneni reippaasti eli 2,8 sentistä kilowattituntia kohden vain 0,08 senttiin. Tämänhetkisten alustavien laskelmien mukaan säästöä voi kertyä jopa noin 30 000 euroa vuodessa.

As Oy Hakanmetsä on 1950-luvulla rakennettu taloyhtiö, jossa asuntoja on 284.

– Isoissa taloyhtiöissä lämpöä kuluu paljon. Vaikka toteutettavat maalämpöjärjestelmätkin ovat isoja, lämmöntuotannon yksikkökustannukset jäävät isoissa taloyhtiöissä tavanomaista matalammiksi. Tällöin myös säästöpotentiaali on iso, XL-kokoisten taloyhtiöiden energiaremontteihin erikoistunut Sami Läntinen LeaseGreeniltä kertoi tiedotteessa.

Läntisen mukaan nykyisillä kaukolämmön hinnoilla remontti on jo valmiiksi kannattava, mutta lisäksi Hakanmetsä on hakenut Valtion asuntorahaston Aran tukea. Alemmasta sähköveroluokasta saadaan lisää hyötyä. Remontin takaisinmaksuaika on noin 10–15 vuotta.

Energiaremontissa taloyhtiö vaihtaa kaukolämmön maalämpöön ja poistoilman lämmöntalteenottoon. Lisäksi kiinteistöön rakennetaan valmius sähköautojen latauspisteille. Erillisenä projektina taloyhtiö hankkii aurinkopaneelit.

Remontti pienentää lämmityksen hiilijalanjälkeä noin 80 prosenttia.

