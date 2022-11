Pakkanen määrittää sähkönkulutusta Suomessa talvisin. Kylmän ja lämpimän talven välinen ero voi vastata miltei kahden Olkiluoto 3:n tuotantoa.

Jos talvi on leuto, Suomessa ei tarvitse turvautua kiertäviin sähkökatkoihin. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n tuoreen kolmen kuukauden ennusteen mukaan talven keskilämpötila saattaa olla jopa yli kaksi astetta tavanomaista korkeampi.

Jos ennuste toteutuu, talvi saattaa muistuttaa vuosien 2019–2020 talvea. Vaikka etelässä oli tuolloin monen harmiksi lämmintä, sateista, tuulista ja lumetonta, ensi talvena vastaava otettaisiin ilomielin vastaan ainakin sähköntuotannossa.

– Olemme sanoneet, että tilaamme lauhaa ja tuulista säätä, sanoo kantaverkkoyhtiö Fingridin yksikön päällikkö Jonne Jäppinen.

Suomessa pakkanen määrittää sähkönkulutusta talvisin. Talvella sähköä saattaa kulua yli kaksi kertaa suurempaa kuin kesällä. Suurpiirteinen nyrkkisääntö on, että yksi pakkasaste lisää sähkönkulutusta noin 150 megawatilla. Lisäksi sähkönkulutukseen vaikuttaa muun muassa tuulensuunta ja se, kuinka kauan pakkanen on kestänyt.

Suurimpana riskinä on pidetty pitkään kestävää, kylmää ja tyyntä pakkasjaksoa. Fingrid on arvioinut, että ensi talvena sähkön huippukulutus kireänä pakkaspäivänä olisi noin 14 400 megawattia. Kaikkien aikojen kulutushuippu – 15 100 megawattia – koettiin tammikuussa 2016.

Ajanjakso joulukuusta 2019 helmikuuhun 2020 oli Suomessa ennätyksellisen leuto. Lämmin talvi näkyi myös sähkönkulutuksessa. Fingridin tilastojen mukaan ajanjaksolla sähköä kului korkeimmillaan noin 12 400 megawattia. Keskimääräinen kulutus oli noin 10 000 megawattia. Jäppinen sanoo, että tilanne olisi ”selkeästi helpompi”, jos vastaava talvi toistuisi.

– Jos se noihin lukemiin jää, ei ole kovinkaan todennäköistä, että sähkönkulutusta jouduttaisiin katkaisemaan.

Jäppinen kuitenkin muistuttaa, että tulevan yllä on vielä paljon epävarmuustekijöitä, kuten mahdolliset laitosrikot tai häiriöt siirtoverkossa. Edellisinä talvina merkittäviä vikoja ei ole ilmaantunut, hän kuitenkin huomauttaa.

– Jos talvi on samanlainen kuin viime vuosina eli teknisesti kaikki toimii, silloin ei ole tarvetta kiertäviin sähkökatkoihin.

Yksi epävarmuustekijä on ollut Olkiluoto 3:n käyttöönotto, joka on venynyt. Tällä hetkellä voimala on tarkoitus ottaa käyttöön joulukuun lopulla. Jäppinen arvioi, että jos ensi talven kulutushuippu jää samalle tasolle kuin talvella 2019–2020, Suomi pärjää nykyisellä tuotantokapasiteetilla ja tuontisähköllä.

– Edes Olkiluoto 3:n viivästyminen ei olisi niin kriittinen.

Olkiluodon kolmosreaktori tuottaa täydellä kapasiteetilla noin 1 600 megawattia.

Sään ja kotimaisen tuotannon lisäksi talvella tuontisähkön rooli on merkittävä. Jäppinen sanoo, että erityisen paljon merkitystä on ruotsalaisella vesivoimalla. Vielä loppukesästä Ruotsissa vesivarastot olivat selvästi normaalia matalammat, mutta nyt vesitilanne on parantunut huomattavasti. Ennusteiden mukaan marraskuussa maan vesivarastot normalisoituvat.

– Se on hyvä hinnan ja saatavuuden kannalta, Jäppinen sanoo.