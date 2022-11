Dennis Rafkin kertoo, että konkurssiuutinen ”ottaa sydämestä”.

Pitseriaketju Denniksen vuonna 1975 perustanut Dennis Rafkin sanoo tänään ilmi tulleen konkurssiuutisen olevan todella ikävä.

– Ottaa sydämestä kovasti. Hieno, hyvä brändi, jonka perustin, Rafkin sanoo Ilta-Sanomille.

Rafkinien perhe myi pääosan liiketoiminnastaan vuonna 2008 Experirille, jolloin Rafkin jättäytyi taka-alalle. Loputkin omistuksesta myytiin vuonna 2014.

Espanjasta tavoitettu Rafkin antaa kovaa palautetta nykyisille omistajille.

– Me tehtiin keitot, tomaatit itse, juustot raastettiin itse. Nämä kaikki mitä siellä nyt käytetään ovat alihankkijoiden tuotteita.

Rafkinista ikävintä on ollut se, että hän on yhä saanut palautetta ketjun ruoan laadusta, kuin ketju olisi yhä hänen omistamansa.

Dennis Rafkin on ollut tyytymätön perustamansa pitseriaketjun nykyiseen johtoon. Kuva vuodelta 2005.

Jatkossa voi olla, että palautteen antaminen suoraan Rafkinille on jälleen oikea osoite.

Entinen pitsayrittäjä kertoo kehittäneensä jo suunnitelmia ketjun tulevaisuuden varalta. 80 vuoden iästä huolimatta Rafkin sanoo olevansa valmis palaamaan perheineen Pizzeria Denniksen johtoon.

– Kyllä minulla on sellainen ajatus, että jos päästään sopimukseen, niin voisin ostaa Denniksen takaisin.

– Tämä on niin uutta nyt kaikki. Minulla on yksi juristi joka tutkii nyt tätä, että mitä siellä on ehtoja ja millaisista rahoista puhutaan. Ajatus on, että ei Dennistä voi haudata.

Pizzeria Denniksen velkojiin kuuluvan muun muassa Turun Seudun Osuuspankki ja eläkeyhtiö Ilmarinen. Turun Seudun Osuuspankilla oli lokakuun lopulla saatavia 407 000 euroa ja Ilmarisella 138 000 euroa.

Dennis-ravintoloita on tällä hetkellä kaksi, toinen Turussa Linnankadulla ja toinen Helsingissä Bulevardilla. Näistä Turun Linnankadun ravintola on ravintolan nettisivujen mukaan sulkemassa ovensa huomenna tiistaina. Dennis on Suomen vanhin toiminnassa ollut pitseriaketju.

Rafkinin toiveena on, että Dennis ei ole katoamassa Suomen eikä varsinkaan Turun ravintolakartalta.

– Se on sydämeni tavoite. Turku tarvitsee Denniksen.