Energiavirastossa vireillä useita tutkintapyyntöjä sähkön toimitusvelvollisuudesta ja hintojen kohtuullisuudesta

Virasto sanoo antavansa yksittäisiä vähittäismyyjiä koskevat ratkaisut ensi vuoden puolella.

Energiavirastoon on tullut kuluneen syksyn aikana useita tiedusteluja ja tutkintapyyntöjä, jotka koskevat sähkön toimitusvelvollisen vähittäismyyjän hinnoittelua ja tuotevalikoimaa.

Energiaviraston tiedotteen mukaan useita tutkintapyyntöjä on vireillä siitä, voiko pörssisähkö olla ainoa myyjän uusissa sopimuksissa tarjoama toimitusvelvollinen myyntituote. Osa tutkintapyynnöistä koskee toimitusvelvollisen sähkön myyntituotteen kohtuullista hintaa ja osa taas sitä, onko vähittäismyyjällä ollut julkiset sähkön myyntiehdot ja -hinnat, ja ovatko ne määräytyneet sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla.

Virasto sanoo antavansa yksittäisiä vähittäismyyjiä koskevat ratkaisut ensi vuoden puolella.

Aiempia päätöksiä tai linjauksia sähkömarkkinalain tarkoittamasta toimitusvelvollisen myyntituotteen kohtuullisesta hinnasta, Energiavirastolla ei ole. Se ei ole myöskään antanut päätöksiä tai linjauksia siitä, voiko pörssisidonnainen sähkönmyyntituote olla ainoa toimitusvelvollisen vähittäismyyjän uusiin sopimuksiin tarjoama toimitusvelvollinen tuote.

Energiavirasto voi sitovasti ottaa kantaa toimitusvelvollisuustuotteisiin ja -hintoihin ainoastaan jälkikäteen annettavilla valituskelpoisilla päätöksillä. Se ei voi esimerkiksi asettaa mitään hintakattoa toimitusvelvollisuustuotteelle tai määrätä hinnankorotuksen suuruudesta ja tiheydestä.

Sähkö kutsuu niin sanottuihin peruspalveluihin, joihin jokaiselle kuluttajalla on oikeus. Tästä syystä sähkölle on säädetty toimitusvelvollisuus. Se tarkoittaa, että vähintään yhden sähkönmyyjän on toimitettava kuluttajan asuinalueella sähköä kohtuullisilla hinnoilla ja ehdoilla. Toimitusvelvollisuus on usein markkina-asemaltaan suurimmalla sähköyhtiöllä.