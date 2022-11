Uusi rakennuslaki herätti pelon: alkaako pian talojen purkuvimma?

Ympäristöministeriön mukaan uusi lainsäädäntö lisää vaihtoehtoja korjaamiseen.

Järkälemäinen rakennuslainsäädännön uudistus on herättänyt kovaa arvostelua monelta suunnalta. Arkkitehtiliitto Safan puheenjohtaja Henna Helander pelkää, että kiinteistöjen purkamisesta tulee lähinnä ilmoitusasia.

Lisäksi hän epäilee, että ilmastokriisin torjuminen vaikeutuu, vaikka se on ollut nimenomaan lain keskeinen tavoite. Hän pelkää myös, että vanhoja rakennuksia ylikorjataan, eikä tyhjiä tiloja päästä muuntamaan esimerkiksi asunnoiksi.

– Ilmastokriisi on minulle iso asia. Oleellista on, mitä olemassa olevalle rakennuskannalle tehdään.

Rakennuslakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2024. Kyse on kaikenlaisia rakennuksia koskevasta, vuosia kestäneestä isosta uudistuksesta, jota on valmisteltu useissa työryhmissä ja joka koskee yli kymmentä muuta lakia. 461-sivuiseen lakiesitykseen kertyi yli 500 lausuntoa.

Helander ei ole huolineen yksin, vaan Safassa lakia on analysoinut iso joukko rakentamisen asiantuntijoita. Purkamisen kiihtyminen on erityinen pelko.

Nykylaki lähtee siitä, että omistajan vastuulla on kiinteistön huolenpito. Lakiesityksen mukaan purkamisluvan myöntäminen laajenisi tapauksiin, joissa rakennukselle ei olisi enää osoitettavissa käyttötarkoitusta, se olisi huonokuntoinen eikä korjaaminen olisi enää kustannustehokasta.

Lisäksi purkaminen voisi tulla kysymykseen, jos rakennus sijaitsisi alueella, jolla rakennukset ovat menettäneet suurimman osan arvostaan.

Edellytyksenä olisi, että purkaminen johtaisi ”merkittävään purkumateriaalien uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen”. Purkamisen laajentaminen ei koskisi suojelukohteita.

Safassa pelätään, että kiinteistöjä päästetään jatkossa huonoon kuntoon purkukelpoisiksi.

Korjaaminen on vastaavasti Helanderin mukaan tehty vaikeammaksi.

Tyhjänä seisova Pohjola-talo Helsingin Munkkivuoressa.

– Meidän pitäisi korjata mahdollisimman niukoilla materiaaleilla ja vain se, mikä on rikki. Pitäisi luoda uusi korjaamisen kulttuuri, eikä korjata vanhoja rakennuksia uuden veroisiksi. Suomalainen rakennuskanta on todettu eurooppalaisittain hyvälaatuiseksi. Vanhojen lähiöiden asuntopohjat ovat yleensä hyviä.

Helander kertoo esimerkin. Tunnettu asuinrakennus, niin kutsuttu Käärmetalo Helsingin Käpylässä peruskorjattiin valmiiksi vuonna 2019. Hanke sai 2019 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon. Helanderin mukaan uusi laki ei olisi antanut mahdollisuutta korjata talon seinäelementtejä vähän paremmiksi, sillä uusi laki vaatii joko täysin alkuperäistä tai täysin nykyisten uudisstandardin mukaista, jos rakennus ei ole suojeltu.

” Rakentamisen päästöt vastaavat noin 50 vuoden käytön päästöjä.

Syy purkupelkoihin on se, että ilmiöllä olisi valtava vaikutus Suomen ilmastotavoitteisiin, joiden mukaan hiilineutraalisuus pitää saavuttaa vuoteen 2035 mennessä. Korjaustarpeessa olevaa rakennuskantaa on valtavasti. Uuden rakennuksen rakentaminen aiheuttaa hiilipiikin kymmeniksi vuosiksi.

– Rakentamisen päästöt vastaavat nyrkkisääntönä noin 50 vuoden käytön päästöjä, osassa kaupunkeja jo aiemmin, Seppo Junnila, Aalto-yliopiston kiinteistöliiketoiminnan professori sanoo.

Aiemmin Junnila laski ajan 40 vuodeksi, mutta nykyaikaisilla rakennuksilla, puuta lukuun ottamatta, hiilipiikin kuolettuminen kestää vieläkin kauemmin.

Junnila sanoo, että hiilipiikkiä voidaan pienentää asuintuotannossa käytännössä kahdella tavalla: puurakentamisella tai muuntavaa peruskorjausta lisäämällä.

– Teoriassa purkumateriaaleja ja -elementtejä hyödyntämällä rakennusvaiheen hiilipiikkiä saadaan merkittävästi pienemmäksi, mutta käytännössä meillä ei vielä oikein ole purkumateriaalien markkinapaikkaa, eikä usein vaaditun CE-merkinnän myöntämiskäytäntöjä.

Myös Helander huomauttaa, että esimerkiksi betonin, tärkeimmän purkujätteen kierrättämisessä on yhä isoja vaikeuksia.

Ympäristöministeriö ei pidä arvostelua perusteltuna.

– Rakentamislaki ei kannusta purkamaan rakennuksia tai yleisesti helpota purkamista. Rakennusten turha purkaminen ei ole viisasta kiertotalouden näkökulmastakaan, ministeriön hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi kommentoi blogikirjoituksessaan väitteitä.

Hänen mukaansa tavoitteena on pitää rakennusmateriaalit kierrossa mahdollisimman pitkään, mikä säästää luonnonvaroja ja energiaa ja vähentää syntyvän jätteen määrää.

Uudessa laissa rakennuksen korjaamiseen ”tulee lisää valinnanvaraa”.

– Rakennuksen voi korjata myös rakennuksen alkuperäisellä tai sen jälkeisellä rakentamistavalla, kunhan korjattava rakenne tai rakennusosa on teknisesti toimiva, eikä korjaamiseen kohdistu sellaista energiatehokkuusvaatimusta, jota vanhalla rakentamistavalla ei ole mahdollista saavuttaa.

” Vahva kertakäyttökulttuurin henki.

Syyskuun lopussa tyhjää toimistotilaa oli Helsingissä yli 0,5 miljoonaa neliömetriä Helsinki Reseach Forumin arvion mukaan. Toistaiseksi toimitiloja on muutettu vain vähän asunnoiksi. Tämäkään ongelma ei helpotu Helanderin mukaan.

– Nyt uudessa laissa niiden päälle lätkäistään koko nykynormisto, eli ne vanhat talot pitäisi käytännössä saneerata uudistaloiksi. Ei siinä ole mitään järkeä. Energiatehokkuus on osaoptimointia, se lyö poskelle muita tavoitteita.

Helander huomauttaa, että laissa on varmasti vilpitön tarkoitus takana: energiatehokkuuden, digitaalisen tiedonhallinnan ja kiertotalouden nimeen vannomalla rakentamisessa päästään ilmastotavoitteisiin.

Seuraukset voivat näyttää toiselta, sillä Helander näkee niissä ”vahvaa kertakäyttökulttuurin henkeä”. Jos korjaaminen tehdään vaikeaksi, purkamisesta tulee vahva vaihtoehto, jollainen se on jo nykylaissa.

Myös Kuntaliiton mukaan lakiesitys on puutteellisesti valmisteltu ja keskeneräinen, eikä sitä pidä viedä sellaisenaan eteenpäin. Etujärjestö Rakennusteollisuus ry haukkui lakiesitystä kovasanaisesti. Sen mukaan siinä on epäselvyyksiä, ristiriitaisuuksia, lupaprosessit vaikeutuvat, tietoa kerätään turhaan eikä lain kokonaisvaikutuksista tiedetä.

