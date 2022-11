”Fortumissa on käynnissä vuosikymmenen omaisuuden sosialisointi” – Osakesäästäjät kehottaa äänestämään hallituksen esitystä vastaan

Osakesäästäjien mukaan Fortumin lainaohjelma on liian kallis ja osakeantijärjestely syrjii vähemmistöosakkaita. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa voi syntyä asiasta keskustelua.

Energiayhtiö Fortum järjestää parin viikon päästä ylimääräisen yhtiökokouksen. Siinä päätetään hyväksytäänkö Fortumin lainaohjelmaan liittyvä maksuton osakeanti valtiolle. Suunnitelma on herättänyt etukäteen kritiikkiä.

Esimerkiksi Suomen Osakesäästäjät on arvostellut antia kovasanaisesti. Viisas Raha-lehdessä Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman pitää sitä peiteltynä osingonjakona valtiolle.

Lainaohjelman ja annin taustalla on sähkön hintaheilahtelu. Fortum kertoi syyskuun alussa, että se on sopinut valtion kanssa rahoituksesta kasvavien vakuusvaatimusten varalle. Valtio omistaa Fortumista niukan enemmistön.

Lainaohjelman tarkoitus on varautua tilanteeseen, jossa sähkönhinnat ja sen myötä vakuusvaatimukset nousisivat jyrkästi johdannaispörssi Nasdaqissa. Syyskuun lopussa Fortum nostikin lainasta 350 miljoonaa euroa, jotta lainasopimus ei olisi rauennut.

Lainamäärä on 2,35 miljardia euroa ja sen myöntää valtion omistajayhtiö Solidium. Laina-aika on yksi vuosi. Lainalle maksettava korko on 10 prosenttia ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta ja peräti 12 prosenttia seuraavilta kuudelta kuukaudelta.

Lainan nostamisen ehtona oli suunnattu maksuton osakeanti. Se oikeuttaa Solidiumin merkitsemään enintään 8,97 miljoonaa Fortumin uutta osaketta. Fortumin nykyisellä osakekurssilla on kyse yli 130 miljoonan euron arvoisesta potista.

Suomen valtion omistusosuus Fortumissa nousee samalla 50,76 prosentista 51,26 prosenttiin.

Fortumin lainaohjelma herätti syyskuussa paljon keskustelua kovien ehtojensa takia. Muun muassa lainan korkeaa korkoa arvosteltiin.

Samalla koko tukiohjelman tarpeellisuutta pidettiin kyseenalaisena, koska sähkön johdannaishinnat ja samalla vakuusvaatimukset kääntyivät syksyn edetessä selvään laskuun. Toisaalta tätä pidettiin eri valtioiden tukiohjelmien seurauksena.

Osakesäästäjien mukaan valtion lainaohjelma on jo ilman annettavia osakkeitakin korkoineen liian kallis. Lisäksi järjestely syrjii vähemmistöosakkaita. Sijoittajien tulisikin vastustaa Fortumin esitystä.

– Fortumissa on käynnissä vuosikymmenen omaisuuden sosialisointi, jota Osakesäästäjät on kauhulla ennakoineet kuluneen vuoden aikana, tiedotteessa todetaan.

Noin 200 000 suomalaista omistaa Fortumia suoraan ja muut suomalaiset välillisesti valtion omistusosuuden kautta.

Mikäli Fortumin ylimääräisen yhtiökokouksen päätös hyväksytään, tulee yksityissijoittajien oikeusturva heikkenemään oleellisesti vastaavissa tapauksissa, Osakesäästäjät muistuttaa.

– Nyt olisi valtakunnan syyttäjälle miljardin euron paikka ennakkotapaukselle: saavatko enemmistöomistajat nostaa yhtiöistä satoja miljoonia hybridilainoilla ja emittoida itselleen sadalla miljoonalla uusia osakkeita ohi vähemmistöomistajien, Snellman kirjoittaa Viisas Raha-lehdessä.

Osakeanti edellyttää Fortumin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää kahden kolmasosan enemmistöllä paikalla olevista osakkeista ja äänistä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 23. marraskuuta.

Osakesäästäjät kehottaa yhtiökokouksessa kaikkia osakkeenomistajia äänestämään Fortumin hallituksen esitystä vastaan. Paikallisyhdistykset järjestävät yhtiökokoukseen bussikyytejä.