Näihin yllättäviin kuluihin kannattaa varautua alkavana talvena

Talvikuukaudet haastavat suomalaisten kuluttajien talouden monilla tavoilla.

Hinnat nousevat melkein joka puolella, ja lähes ainoa, joka näyttää laskevan on kuluttajien luottamus. Edessä on hyvin suurella todennäköisyydellä tyytymättömyyden talvi, vaikka joitain toivon pilkahduksiakin on näköpiirissä.

Kokosimme seitsemän asiaa, joiden kallistumiseen kuluttajien kannattaa tänä talvena varautua.

1. Sähkö

Varsinkin pörssisähkön hinta saattaa nousta talvikuukausina uusiin ennätyksiin. Paljon riippuu kuitenkin pakkasten kovuudesta, Olkiluoto 3:n toiminnasta, tuulista sekä sähköyhtiöstä.

Pahin yhdistelmä olisi, jos Olkiluoto 3 -ydinvoimalayksikköä ei saataisikaan talveksi kuntoon ja Suomen ylle jämähtäisi kylmä ja tyyni säävyöhyke, jolloin tuulivoimakaan ei tuottaisi sähköä.

– Silloin hinta olisi todella kallis, varmasti aiempien korkeimpien hintojen luokkaa. Sitä myötä pitäisi varautua myös sähkökatkoihin, arvioi Motivan kotitalouksien energiankäytön asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Jos talvi on leuto, Olkiluoto 3 toimii odotusten mukaan ja tuulisia ilmoja riittää, ei pörssisähkön ostajilla ole hätäpäivää – ehkä.

– Tällä hetkellä ei sähkön tulevasta hinnasta pysty arvioimaan yhtään mitään. Pitää muistaa, että meidän sähkömarkkinat ovat yhteydessä Keski-Eurooppaan, mikä vaikuttaa hintaan. Vaikka meillä olisi leudompaa, se ei tarkoita, että heillä on, Suur-Uski sanoo.

– Lisäksi tilanne energian riittävyyden kannalta on siellä vaikeampi. Maailmantilanteesta ei voi muutenkaan tietää, ja puhutaan myös terrorismin uhasta energiajärjestelmiä kohtaan. Tässä on niin paljon muuttujia, joista ei voi vielä tietää.

Jonkinlainen toivonpilkahdus on se, että keskipitkien sääennusteiden mukaan joulu-, tammi- ja helmikuu saattavat olla pari astetta keskimääräistä lämpimämpiä.

Sähkö on kallistunut huomattavasti, ja varsinkin pörssisähkön hinta saattaa nousta talvikuukausina uusiin ennätyksiin.

Suur-Uski muistuttaa, että vaikka talvi ei Suomessa olisi kylmä, se voi olla pitkä ja lämmityskausi jatkua huhtikuulle.

– Tällaiset ennusteet eivät myöskään poista sitä asiaa, että meidän on silti säästettävä sähköä ja jatkaa sillä linjalla, hän sanoo.

– Säästämisellä leikataan kaikista korkeimpia hintoja ja parannetaan toimitusvarmuutta.

Hallitus pyrkii alentamaan sähkön kuluttajahintaa laskemalla sähkön arvonlisäveroa joulu–huhtikuussa 24 prosentista 10 prosenttiin. Se ei silti päädy täysimääräisesti kaikkien kuluttajien eduksi, sillä useat energiayhtiöt ovat ilmoittaneet nostavansa joulukuussa hintojaan. Sähkön hinnan korotuksista ovat tähän mennessä ilmoittaneet ainakin Fortum, Helen ja Nordic Green Energy. Esimerkiksi Helen nostaa joulukuun alussa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten sähköenergian hintaa noin 60 prosenttia.

2. Ruoka

Pellervon taloustutkimuksen mukaan elintarvikkeiden hintojen nousu jatkuu. Vuoden lopussa hinnat ovat PTT:n arvion mukaan yli 15 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden lopussa.

– Ruoan hinnan korkea inflaatio tulee loppuvuonna ja ensi vuoden alussa jatkumaan. Hintojen ennakoidaan jatkavan nousuaan ainakin ensi vuoden alkukuukausina, mutta nousuvauhti tulee hidastumaan, sanoo tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg PTT:ltä.

Ruoan hinnan nousu todennäköisesti jatkuu myös ensi vuonna.

Ruoan hintaa nostavat muun muassa lannoitteiden, sähkön ja polttoaineiden hintojen nousu, jotka vaikuttavat koko ketjuun tuottajalta elintarviketeollisuuden, kuljetuksen ja tukkuportaan kautta kauppaan asti.

– Maatalouden ja teollisuuden kustannusten nousu siirtyy viiveellä kuluttajahintoihin, Forsman-Hugg kertoo.

Kuluttajahintoihin vaikuttavat myös kauppojen ja tuottajien väliset sopimuskaudet sekä kilpailu.

Kuluttajat voivat myös omilla valinnoillaan vaikuttaa ainakin omien ostoskoriensa hintaan. Esimerkiksi lihan myynti näyttää laskeneen, kun sen hinta on noussut.

PTT:n mukaan lihatuotteet olivat syyskuussa 22 prosenttia kalliimpia kuin vuotta aiemmin, samoin öljyt ja rasvat. Maitotuotteet, juusto ja kananmunat -ryhmässä nousua oli lähes 19 prosenttia. Yksittäisten tuotteiden välillä oli kuitenkin suuriakin eroja.

3. Polttoaineet

Bensiinin hinta on tänä vuonna noussut keskimäärin 30 prosenttia ja dieselin 40 prosenttia viime vuodesta. Syynä on suurelta osin Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi.

Sota on korottanut varsinkin dieselin hintaa, koska Venäjä on ollut iso diesel-öljyn toimittaja Eurooppaan. Venäläisen tuotteiden boikotointi on vähentänyt dieselin tarjontaa, mikä on näkynyt hinnoissa.

Polttoaineiden tukkuyhtiön Neotin toimitusjohtajan Petri Appelin mukaan hintakehityksen ennustaminen on nyt erityisen vaikeaa. Pakotteet ja tuontikiellot tukevat korkeita hintoja, ja myös talven säät voivat vaikuttaa hintoihin.

– Toisaalta mahdollisen taantuman realisoituminen saattaisi johtaa raakaöljyn ja öljytuotteiden kysynnän vähentymiseen, mikä puolestaan vaikuttaisi hintakehitykseen laskevasti, Appel sanoo.

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Kasvaneet kulut saattavat näkyä myös julkisen liikenteen lippujen hinnoissa.

4. Julkinen liikenne

Polttoaineiden ja muiden kulujen takia myös bussi- ja junaliput saattavat kallistua.

Pääkaupunkiseudun HSL on jo ilmoittanut nostavansa lippujen hintoja ensi vuoden alusta lähtien. Yhtiön mukaan ensi vuonna sähkön ja polttoaineiden hinnan nousu aiheuttaa HSL:lle 30 miljoonan euron lisäkustannukset.

HSL:n kuluja tosin nostavat myös esimerkiksi uudet raitiotiehankkeet.

5. Lainojen korot

Nollakorkojen aika on ohi, ja euribor-korot ovat nousseet tämän vuoden aikana selvästi. Vuoden alussa asuntolainojen yleisin viitekorko 12 kuukauden euribor oli vielä -0,499 prosenttia. Tämän viikon maanantaina se ylitti 2,8 prosenttia.

Nousu jatkuu lähes varmasti. Euribor-korkoja on nostanut muun muassa Euroopan keskuspankin EKP:n ohjauskoron korotukset. Lokakuun lopulla EKP nosti ohjauskorkoa tänä vuonna jo kolmatta kertaa ja ilmoitti, että korkojen odotetaan nousevan myös jatkossa.

EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko on nyt 2,0 prosenttia ja talletuskorko 1,5 prosenttia.

Euribor-korkojen nousu vaikuttaa asuntovelallisiin viiveellä, sillä esimerkiksi 12 kuukauden euriboriin sidotun asuntolainan korko tarkistetaan kerran vuodessa. Viime keväänä otettujen asuntolainojen korot nousevat siis vasta ensi keväänä.

6. Kaukolämpö

Kaukolämmön hinta riippuu paljon siitä, minkä kaukolämpöyhtiön alueella asuu. Energiateollisuuden syyskuussa julkistaman tilaston mukaan Suomessa kalleinta lämpöä tuottaa Pori Energia ja halvinta Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta.

Kaukolämmön hintaan vaikuttaa moni asia. Yksi niistä on tuotantotapa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan etenkin maakaasun, kivihiilen, öljyn ja sähkön hinnat ovat nousseet huomattavasti, joten näitä käyttävillä kaukolämpöyhtiöillä on paineita hintojen nostoon.

Kaukolämpöyhtiöillä on paineita hintojen nostoon.

Esimerkiksi energiayhtiö Helen nosti kaukolämmön energiamaksua loka–joulukuuksi 30 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Viime vuoden loka–joulukuussa korotus oli samaa luokkaa. Myös ensi vuoden tammi–helmikuussa ja maalis–huhtikuussa on luvassa 30 prosentin korotukset.

Helenin mukaan korotusten taustalla ovat Ukrainan sodan vaikutukset fossiilisten polttoaineiden hintoihin. Helsingissä kaukolämpöä tuotetaan maakaasulla ja kivihiilellä, joiden molempien hinnat ovat nousseet.

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta taas arvioi verkkosivuillaan, että se tekee ensi talvena kaukolämpöä 95-prosenttisesti kotimaisista sahanpuruista, puunkuorista ja hakkeesta. Myös näiden biopolttoaineiden hinnat ovat yhtiön mukaan nousseet merkittävästi. Muun muassa Kuusamon Kirkonkylän alueelle onkin odotettavissa neljänneksen korotus energialaskuun.

7. Taloyhtiöiden vastikkeet

Kaukolämmön, sähkön ja muiden kulujen nousu on nostanut taloyhtiöiden kuluja. Kiinteistöliitosta on tänä vuonna tiedusteltu aiempaa useammin neuvoja taloyhtiön talouden kohentamiseksi.

– Paineet vastikepuolella eivät ole aiemmin olleet tällä tasolla. Tämä on selkeästi poikkeuksellinen tilanne aiempaan verrattuna, sanoo talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen Kiinteistöliitosta.

Kiinteistöliiton suosituksen mukaan taloyhtiöillä olisi hyvä olla kassassa rahaa kolmen kuukauden vastikkeita vastaava määrä.

– Kun lämmityskulut ovat kasvaneet, sitä puskuria on monessa taloyhtiöissä syöty, Järvinen sanoo.

– Jos alkuperäinen budjetti ei ole kestänyt, saatetaan tarvita rahoitusta jo ennen seuraavaa yhtiökokousta. Silloin puhutaan ylimääräisten vastikkeiden perimisestä tai sitten on järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous ja asetettava vastikkeelle uusi taso.

Kaukolämmön, sähkön ja muiden kulujen nousu on nostanut myös taloyhtiöiden kuluja.

Tilastoja ylimääräisistä vastikkeista tai vastikkeiden korotuksista ei ole, mutta Järvisen mukaan ne ”eivät ole epätavallisia”. Kulujen nousu riippuu hyvin paljon kunkin taloyhtiön tilanteesta, esimerkiksi lämmitysmuodosta, sijainnista ja kiinteistön sopimustilanteesta.

– Meidän tuoreen korjausrakennusbarometri-kyselymme perusteella monella taloyhtiöllä kiinteät sähkösopimukset päättyvät vasta 2023 tai jopa 2024, eli sähkön hinnan nousu ei ole vielä näihin iskenyt. Toisaalta niissä taloyhtiöissä, joissa sähkösopimus on päättynyt, korotukset ovat olleet isojakin.

Järvisen mukaan taloyhtiöiden kulujen nousu 10 prosentilla ei ole tavatonta. Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi kaukolämmön hinnan korotukset lisäävät yhä nousupainetta ensi vuonna.

Myös kiinteistöveron ja tonttien vuokrien nousu saattavat nostaa taloyhtiöiden kustannuksia.