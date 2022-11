WSJ: Facebookin emoyhtiö aloittaa historiansa suurimmat irtisanomiset

Metalla oli syyskuun lopussa 87 314 työntekijää. Ilmeisesti tuhansia irtisanotaan.

Facebookin emoyhtiö Meta aikoo ilmoittaa tällä viikolla työntekijöilleen laajojen irtisanomisten alkamisesta, uutisoi The Wall Street Journal asiasta tietävien lähteidensä perusteella. Myös The New York Times on saanut vahvistuksen uutiselle omilta lähteiltään.

Meta ei kommentoinut uutista.

Metalla oli syyskuun lopussa 87 314 työntekijää. WSJ:n mukaan irtisanomiset voivat koskea useita tuhansia ja ovat ensimmäiset laajan mittakaavan irtisanomiset yhtiön 18-vuotisessa historiassa.

Meta tunnettiin viime vuoteen asti nimellä Facebook. Se omistaa myös Instagramin ja Whatsappin.

WSJ ennakoi Metan irtisanomisista suurimpia, mitä internetalalla on ylipäänsä viime aikoina nähty.

Twitterin uusi omistaja, miljardööri Elon Musk irtisanoi perjantaina puolet yhtiönsä työntekijöistä.

Meta kasvoi vauhdilla pandemian aikana, kun suuri osa ihmisten kanssakäymisestä siirtyi kasvokkaisista tapaamisista sosiaalisen median palveluihin. Yhtiön työntekijämäärä kasvoi vuosina 2020–2021 yli 27 000:lla ja vielä tämänkin vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

Tämän vuoden aikana Metan osakkeiden arvosta on kadonnut 70 prosenttia.

WSJ uutisoi jo syyskuussa, että Meta aikoo leikata menojaan kymmenellä prosentilla lähikuukausina, osin irtisanomisten kautta.

”Realistisesti sanoen yhtiössä on joukko ihmisiä, joiden ei pitäisi olla täällä”, perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sanoi työntekijöille heinäkuussa The New York Timesin mukaan.