Sähköt voivat katketa talvella. Tiukan paikan tullenkin yhteiskunnan keskeiset toiminnot pyritään pitämään käynnissä. Jos asut kriittisen paikan lähellä, saatat saada sähköä muita pidempään.

Jos kotisi on esimerkiksi sairaalan, poliisi- tai pelastuslaitoksen, vesilaitoksen tai lentokentän kupeessa, saatat säästyä sähkökatkoilta. Tai sijaintisi ansiosta sähköt eivät sähköpulan yllättäessä menisi kodistasi todennäköiseksi ainakaan ensimmäiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön (tem) ylitarkastaja Tatu Pahkala vahvistaa, että niiden vieressä sähköjen katkeaminen on epätodennäköisempää kuin muualla.

Tuollaiset paikat on nimittäin luokiteltu kriittisiksi, ja ne halutaan mahdollisimman hyvin pitää toiminnassa erilaisissa häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa.

– Sähkönkäyttöä rajoitetaan sähköaseman johtolähtö kerrallaan. Katkonta tehdään aika karkealla tasolla. Näin siinä sitten käy, Pahkala sanoo.

Pelastuslaitos voi tuoda naapurustolleen yllättävän edun.

Suomessa on noin 80 sähköverkkoyhtiötä. Niistä suurimmat ovat Caruna, Elenia Verkko ja Helen Sähköverkko. Jos sähköä ei näytä riittävän kaikille, virrat on tarkoitus katkoa alueittain kierrättämällä. Suunnitelman mukaan sähköt voisivat yhdellä alueella olla pois päältä kaksi tuntia kerrallaan.

– Verkkoyhtiöt määrittelevät, miten ne kierrättävät sähkökatkoja alueellaan, Pahkala sanoo.

Harpilla ei pysty piirtämään mitään ympyrää, jonka sisällä olevat kotitaloudet pääsisivät kriittisen paikan suojapiiriin.

Pahkala kertoo, että sähkönsyöttöyhteydet ovat eräänlaisia lonkeroita. Yhdessä paikassa kytkentäraja saattaa olla lähempänä kriittistä paikkaa kuin toisessa paikassa. Näin ollen on mahdotonta suoralta kädeltä sanoa, riittääkö vaikkapa kilometrin päässä kotoa oleva vesilaitos pienentämään sähkökatkon uhkaa.

” Tämä on prioriteettilista; ei mikään "vapaudu sähkökatkoista" -lista.

Osa sähköasiakkaista voi olla niin suuria, että niillä on oma sähkönsyöttönsä. Myöskään siksi esimerkiksi suuren keskussairaalan lähellä asuminen ei välttämättä takaa etua mahdollisen katkoksen aikana.

Sähkökatkojen todennäköisyys on kasvanut, koska sähköstä ja muusta energiasta on niukkuutta ja hinnat ovat nousseet rajusti. Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Venäjä on suuri energian tuottaja, mutta sikäläistä energiaa ei enää haluta ostaa, ja toisaalta Venäjä on myös rajoittanut myyntiä.

Sähkön kysyntä ylittää tarjonnan todennäköisimmin talvella pitkien kylmien jaksojen aikana, jos pakkanen vielä kiristyy äkisti. Toisaalta muutkin häiriöt tai kriisit voivat johtaa sähkön käytön rajoittamiseen.

Liikenne kansainvälisillä lentokentillä pyritään turvaamaan, vaikka sähköstä tulisi pulaa.

Huoltovarmuuskeskus on jo aiemmin luokitellut sähkönkäyttäjiä yleisesti niiden tärkeyden mukaan. Tem on nyt määritellyt kriittiset sähkönkäyttöpaikat aiempaa yhteneväisemmin. Määrittely on tarkoitus vahvistaa valtioneuvoston asetuksella. Temin valmisteleva asetusehdotus lähti keskiviikkona lausuntokierrokselle.

Ehdotuksessa on listattu 11 erilaista sähkönkäyttöpaikkaa. Temin mukaan ne eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

Kriittisiä sähkönkäyttöpaikkoja Huoltovarmuuskriittisten vesihuoltolaitosten keskeiset kohteet Häiriöttömän sähköntoimituksen jatkumisen tai palauttamisen kannalta välttämättömät kantaverkon ja sähkönjakeluverkon haltijoiden ja sähköntuottajien valvomot, sähköasemat, merkittävät sähkövarastot ja sähköntuotantolaitokset sekä näiden viestintäverkot Kaukolämmön keskeisimmät lämpökeskukset ja pumppaamot Keskeiset kansainväliset lentokentät Maa-, meri-, raide- ja lentoliikenteen keskeiset valvomot Poliisi- ja pelastuslaitokset sekä hätäkeskukset Sairaalat Ulkomaankaupan kannalta keskeiset satamat Vankilat Viranomaisviestinnän tukiasemat ja näihin liittyvät konesalit, muiden viestintäverkkojen keskeisimmät kohdat sekä Yleisradion käyttämät radiomastot Yhteiskunnan johtamisen kannalta keskeiset valtion viranomaiset sekä kuntien johtokeskukset ja evakuointikeskukset sekä niiden varapaikat Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Mitään täydellistä suojaa ei edes listalle päässeille laitoksille tarjota. Pahkala sanoo, että kenellekään ei ole luvattu häiriötöntä sähköä.

– Tämä on prioriteettilista; ei mikään "vapaudu sähkökatkoista" -lista, hän painottaa.

HUSin ja muiden sairaaloiden on myös itse varauduttava mahdollisiin sähköhäiriöihin.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan jopa kriittiset sähkökuluttajat voivat jäädä sähköttä, jos pula sähköstä kestää kauan tai on suuri. Esimerkiksi suuren voimalan kyvyttömyys tuottaa sähköä voisi aiheuttaa tällaisen tilanteen.

Siksi myös kriittisiksi sähkönkäyttäjiksi määriteltyjen pitää itse vastata varautumisestaan. Esimerkiksi varavoimageneraattoreilla ne voivat varmistaa sähkönsä.

– Jos häiriötön sähkönsaanti on sähkönkäyttäjälle keskeistä, sen pitää itse varautua siihen.

Sähkökatkot eivät ole Suomessa mikään uusi asia. Aika ajoin esimerkiksi myrskyt tai tykkylumi katkovat yhteyksiä. Yleensä nämä haittaavat harvemmin ainakaan suurissa kaupungeissa asuvia.

Tämä johtuu verkon rakenteesta. Vaikka kaapeleita on pitkään vedetty maan alle, etenkin harvaan asutuilla alueilla on vielä paljon ilmajohtoja, jotka ovat alttiita säästä johtuville häiriöille.

Vesihuoltolaitokset ovat mukana Temin kriittisten sähkönkäyttäjien listalla.

Temin asetusehdotuksen lausuntoaika jatkuu marraskuun puoleen väliin asti. Pahkala odottaa, että asia kiinnostaa paljon ja lausuntoja tulee merkittävä määrä. Hän arvioi, että lausunnoissa voi olla hyviä kehitysehdotuksia. Mitään tyrmäystä asialle hän ei odota.

– Kyllä tämä etenee, hän sanoo.

Toimeksiannon mukaan asetuksen pitäisi olla voimassa talveen mennessä. Pahkala ennakoi, että se tulisi voimaan joulukuun alkuun mennessä.