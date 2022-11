Sirpa Kilpeläinen sai keväällä idean, sen jälkeen lähes 300 ukrainalaista on saanut työpaikan kielimuurista huolimatta

Suurin haaste sotaa paenneiden ukrainalaisten työllistymisessä on ollut suomen ja englannin kielitaidon puute.

Sotaa paenneilla ukrainalaisilla tulisi olla mahdollisuus hakea töitä omalla äidinkielellään.

Näin ajatteli Sirpa Kilpeläinen keväällä toimiessaan Ukrainan sodan puhjettua vapaaehtoistöissä Lahden avustuskeskuksessa, jossa ukrainalaispakolaisille jaettiin muun muassa ruokaa, hygieniatarvikkeita ja vaatteita.

Kilpeläinen tutustui avustuskeskuksessa moniin ukrainalaisiin, joista osa teki itsekin vapaaehtoistöitä.

– Kun nämä ihmiset olivat saaneet itselleen kodin, oli seuraava kysymys lähes aina se, mistä he saavat töitä. He halusivat tienata itse omat rahansa, Kilpeläinen kertoo.

Usein esteenä jo pelkästään työn hakemiseen oli kielimuuri, sillä suuri osa ukrainalaisista ei puhu äidinkielensä lisäksi muita kieliä.

Kilpeläinen on työskennellyt yli 20 vuoden ajan henkilöstöpalveluyritys Eezyn franchise-yrittäjänä. Kun hän Lahden avustuskeskuksessa tutustui ukrainalaiseen Nataliia Selivánovaan, syntyi oitis idea yhteistyöstä ukrainalaisten työllistämiseksi.

Kymmenenvuotiaan poikansa kanssa Suomeen paenneella Selivánovalla on yliopistotutkinto ja pitkä kokemus esihenkilötehtävistä Kiovassa. Hän puhuu ukrainan lisäksi venäjää, englantia ja hieman suomeakin.

Nyt Selivánova ja Kilpeläinen tiimeineen ovat auttaneet lähes 300 sotaa paennutta ukrainalaista työllistymään Päijät-Hämeen alueella, Kilpeläinen kertoo.

– Emme ole antaneet kielitaidon olla esteenä. Suomessakin on tällä hetkellä osaaja- ja työvoimapula.

Työnjako sujuu niin, että Selivánova haastattelee työnhakijoita, tekee ansioluetteloita ukrainaksi ja englanniksi, sekä toimii tulkkina. Tarvittaessa Kilpeläinen tiimeineen kääntää ansioluettelot suomeksi ja kirjoittaa työvoimaa hakeville yrityksille hakukirjeet.

He auttavat yrityksiä myös työhaastattelujen tulkkaamisessa sekä perehdytys- ja turvallisuusmateriaalin kääntämisessä.

– Kieli on ollut se suurin haaste.

– Paljon olemme opettaneet työnhakijoita käyttämään Google-kääntäjää.

Kilpeläinen arvioi, että ukrainalaisista työnhakijoista vain noin 10 prosenttia osaa englantia.

– Kannustamme monia opettelemaan ensisijaisesti suomea.

Lähtökohtaisesti hakijoille pyritään löytämään työ, jota he ovat aiemminkin tehneet. Ukrainalaisten työllistymistä on Kilpeläisen mukaan helpottanut se, että monella on kokemusta käsityöläisammateista aloilta, joilla on Suomessa pulaa tekijöistä.

– Moni on työllistynyt elintarviketeollisuuden alalla esimerkiksi leipomoihin ja erilaisiin ruuanvalmistustehtäviin. Niissä olemme kokeneet paljon onnistumisia.

Tämän vuoden Ammattibarometristä selviää, että esimerkiksi Lahdessa on työvoimapulaa leipureista ja Hämeenlinnassa elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä.

Työpaikkoja on löytynyt laajalti myös muilta aloilta, kuten logistiikan, puhtaanapidon ja hotellityön parista.

Kilpeläisen mukaan moni ukrainalaispakolaisia palkanneista yrityksistä Päijät-Hämeessä on sellaisia, jotka eivät ole koskaan aiemmin palkanneet muita kuin kantasuomalaisia työntekijöitä.

– Se on vaatinut yrityksiltä kulttuurimuutosta.

Myös Kilpeläiseltä ja hänen tiimiltään työ on vaatinut aivan uudenlaista ajattelua ja soveltamista.

Kun eräs muovin- ja kemianteollisuuden alan yritys epäili, ettei pysty palkkaamaan liukuhihnalleen työntekijää, joka ei osaa suomea tai englantia, meni Kilpeläinen kollegansa kanssa tehtaalle käymään.

– Seurasimme puolen päivän ajan, mitä kaikkea tuotantolinjalla tehdään ja keskustelimme siitä, mikä siinä on yritykselle työnjohdollisesti haastava kohta.

Selvisi, että osa tuotantolinjan vaiheista vie ammattiosaajilta paljon aikaa työhön, joka onnistuisi myös alemmin koulutetuilta henkilöiltä. Tuotantotehtäviä päädyttiin jakamaan osiin ja ukrainalaisia työntekijöitä palkattiin yritykseen.

– Työ on haastanut itseänikin uudella tavalla. Vaikka olen toiminut alalla yli 20 vuotta, on viimeinen puoli vuotta opettanut itselleni valtavasti.

Kilpeläisen mukaan heidän listoillaan on tällä hetkellä 500–700 ukrainalaista, joista suurin osa asuu Päijät-Hämeessä. Lukuun sisältyy sekä työn saaneita että töitä hakevia henkilöitä.

– Paljon on ukrainalaisia, joille emme ole vielä löytäneet töitä.

Torstaina järjestetyssä rekrytointialan gaalassa Kilpeläisen tiimi palkittiin työstään kunniamaininnalla Vuoden rekrytointiteko 2022 -kategoriassa.

Työpaikalla kunniamainintaa juhlistettiin perjantaina pidennetyn lounaan merkeissä.

– Se oli ennen kaikkea tunnustus työntekijöillemme, jotka ovat olleet rohkeita.

– Tunnustus toi hyvin lämpimiä tunteita ja oli hienoa huomata, että kaikki 200 gaalassa ollutta henkilöä seisoivat ja taputtivat. He olivat kanssamme selvästi samaa mieltä siitä, että työ on ollut merkityksellistä.