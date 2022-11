SuPer: Varhais­kasvatus­laissa on erittäin suuri virhe

SuPerin mukaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajien osuuden vähentäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto SuPerin mukaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrän vähentäminen suhteessa opettajien määrään vuoteen 2030 mennessä on erittäin suuri virhe.

Varhaiskasvatuslain mukaan vuonna 2030 pitäisi lapsiryhmän kasvatushenkilöstöstä 2/3 olla varhaiskasvatuksen korkeakoulutettuja opettajia, kun se nykyisin on noin 1/3.

SuPerin mukaan tämä vähentää lastenhoitajien työmotivaatiota, koska vain opettajia halutaan alalle lisää.

– Moni varhaiskasvatuksen lastenhoitajista onkin hakeutunut muualle, kertoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.

SuPer on esittänyt, että alle 3-vuotiaiden ryhmissä kaksi kasvattajaa kolmesta on sellaisia, joilla on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Järjestön mukaan tämä henkilöstörakenne on kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen ja takaa tarvittavan hoidon alle 3-vuotiaille lapsille. Lisäksi se helpottaisi työnantajia rekrytoimaan pysyvää ja sitoutunutta henkilökuntaa ja vapauttaa varhaiskasvatuksen opettajia yli 3-vuotiaille tarkoitettuihin ryhmiin.

Lue lisää: Varhais­kasvatuksen kriisi­kokous: Lakia ei muuteta, mutta ongelmia ratkaistaan lisä­rahalla

Varhaiskasvatuksen ongelmia on muun muassa opettajien puute.

Opetusministeri Li Andersson (vas) on aiemmin tyrmännyt ajatukset varhaiskasvatuslain muutoksista.

– Se ei olisi aikataulullisesti mahdollista. Sen lisäksi emme ole edes puolessavälissä lain siirtymäaikaa, ja tätä on juuri viime hallituskaudella muutettu. Sitä ei heti seuraavalla kaudella avata. Tässä on kyse pitkän aikavälin tavoitteista, ja muutokselle ja toimeenpanolle pitää antaa aikaa, Andersson totesi STT:lle lokakuun lopulla.