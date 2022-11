Pihlajalinnan tulos pieneni

Pihlajalinnan liikevaihto nousi, mutta tulos laski heinä-syyskuussa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Terveysalan yrityksen Pihlajalinnan liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 17,5 prosenttia 165,2 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto pieneni 23,5 prosentilla 9,4 miljoonaan euroon.

Pihlajalinnan mukaan koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi, ja koko vuoden oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia odotetaan pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Pihlajalinna on tänä vuonna kasvanut yrityskaupoilla. Pohjola Sairaala on ollut osa Pihlajalinnaa helmikuun alusta, ja hankittujen toimipisteiden ja palveluiden yhdistäminen on yhtiön mukaan saatettu loppuun. Myös huhtikuun alussa hankittujen Etelä-Savon Työterveys Oy:n sekä Lääkärikeskus Ikioma Oy:n integraatiot ovat edenneet.

Koronapalveluiden eli esimerkiksi koronatestauksen, -näytteenoton ja -rokottamisen liikevaihto laski viime vuoden heinä–syyskuuhun verrattuna 9,5 miljoonaa euroa 2,3 miljoonaan euroon.

Pihlajalinnan mukaan yhtiön liikevaihdon orgaaninen kasvu oli kolmannella neljänneksellä 4,6 miljoonaa euroa. Ilman koronapalveluita orgaaninen kasvu olisi ollut 14 miljoonaa euroa eli 10 prosenttia.

– Koronaepidemian kiihtyminen syksyn aikana ei ole heijastunut positiivisesti liiketoimintaan kuten vastaavaan aikaan viime vuonna, toteaa toimitusjohtaja Joni Aaltonen tiedotteessa.