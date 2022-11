Jouko Alisen omakotitalo kulutti sähköä lokakuussa noin 60 prosenttia vähemmän verrattuna vuoden takaiseen.

Jouko Alinen päätti kokeilla vaimonsa kanssa, kuinka paljon he saisivat vähennettyä sähkönkulutusta kuukauden aikana 200 neliön sähkölämmitteisessä omakotitalossaan.

Lokakuussa porilainen Jouko Alinen päätti kokeilla vaimonsa kanssa, kuinka paljon he saisivat vähennettyä sähkönkulutusta kuukauden aikana 200 neliön sähkölämmitteisessä omakotitalossaan.

– Syyskuussa tiedettiin, mitä sähkön hinnalle tapahtuu. Päätimme katsoa, mitkä ovat mahdollisuudet ilman teknisiä apuja tehdä elämäntapamuutoksilla asialle jotain, Alinen kertoo.

Lopputulos yllätti pariskunnan täysin. Siinä missä vuoden 2021 lokakuussa sähkönkulutus oli 985 kilowattituntia, kului sähköä tämän vuoden lokakuussa vain 388 kilowattituntia. Kulutus väheni siis noin 60 prosenttia.

– Emme ole käyttäneet mitään poppakonsteja. Oli yllätys, että saimme vähennettyä kulutusta näin merkittävästi.

” Päätimme katsoa, mitkä ovat mahdollisuudet ilman teknisiä apuja tehdä elämäntapamuutoksilla asialle jotain.

Eniten sähköä kuluu kodin lämmittämiseen, joten Aliset laskivat lämmityksen makuuhuoneesta ja kahdesta muusta huoneesta 14 asteeseen. Huoneet kattavat asunnon pinta-alasta noin 40 neliötä.

Alinen kertoo, että uni on maistunut myös viileämmissä olosuhteissa.

– Hyvät untuvapeitot käyttöön ja unet 14 asteessa. Siihen tottui parissa kolmessa yössä, ja se on jopa hauskaa sekä hyödyllistäkin.

Lisäksi he laskivat autotallin ja varastojen lämmityksen 10–12 asteeseen. Oleskelutiloissa keskilämpötila on ollut noin 20 asteessa.

Säästöurakkaa ovat helpottaneet talon kaksi takkaa, joita Alinen on lämmittänyt vuoropäivinä.

– Tärkeintä on järkevä poltto. Ei kuumenneta punaiseksi asti, vaan lämmitetään niitä vuorotellen, jolloin saadaan peruslämpö aikaiseksi.

Jouko Alinen lämmittää talon kahta takkaa vuoropäivinä.

Aliset laittoivat myös ruoanlaiton uuteen uskoon. Pata- ja laatikkoruoat sekä puurot kypsyvät nykyään yöllä takoissa.

– Ostin myös kaasulieden takaverannalle ja olen kokkaillut siellä talitinttien kanssa rauhassa. Siellä tehdään paisto- ja keittoruuat, Alinen sanoo.

Keittiön uuni ja liesi ovatkin jääneet lokakuussa vaille käyttöä.

Lämpimän veden kulutusta he ovat vähentäneet kiinnittämällä huomiota suihkukäynteihin.

– Niin, että ne ovat mukavia, mutta turhat pois, Alinen kuvailee.

” Emme ole käyttäneet mitään poppakonsteja. Oli yllätys, että saimme vähennettyä kulutusta näin merkittävästi.

Sähkön säästäminen ei päättynyt lokakuuhun, vaan Aliset aikovat jatkaa hyväksi havaitulla linjalla myös jatkossa. Myös aurinkopaneelien hankkiminen on suunnitelmissa.

– Olen miettinyt omaa arvomaailmaani. Nyt ajattelee taas yhdeltä kantilta lisää, että eivät sähkö ja vesi ole itsestäänselvyyksiä, jotka tulevat ja menevät.

Vielä lokakuussa Alisilla oli kallis määräaikainen sähkösopimus, mutta nyt he ovat siirtyneet pörssisähköön. Jatkossa he aikovat muun muassa laittaa tiski- ja pyykinpesukoneet pyörimään yöksi, kun sähkö on yleensä halvempaa.

– Olemme puhuneet myös, että laitamme kovien pakkasten tullen lattialämmityksen päälle yöksi, jolloin se varaa lämpöä. Aamulla herätessä lämmitys laitetaan pois, jolloin se antaa lämpöä vielä päiväänkin.