Asuisitko tällaisessa? Espooseen nousi 40,5 neliömetrin omakotitaloja, joita vuokrataan 1 300 euron kuukausihintaan

Asunnot on tarkoitettu sekä pariskunnille, että yksin asuville.

Espoon Leppävaaraan on noussut tänä vuonna hieman erikoisempia asuntovaihtoehtoja.

Säterinniityn laidalle on rakennettu omakotitaloalue, joka muodostuu yhdeksästä 40,5 neliömetrin kokoisesta asunnosta.

Keittiö avautuu asukkaalle sisään astuttua, muutama askel eteen päin ja pääsee ruokailu- ja olotilaan. Makuuhuone on sijoitettu parvelle tilan säästämiseksi.

Asunnot eivät varsinaisesti ole omakotitaloja, vaan erillistaloja. Vuokralainen saa siis omakseen talon, mutta asuu taloyhtiön alla.

Pientalot on rakennuttanut ja niitä myös vuokraa Toivo Group, jonka asuntomestari-tiiminvetäjä Iida Koivukoski kertoo asuntojen olevan tarkoitettu sekä pariskunnille, että yksinasuville.

– Varmaan pariskunnalle enemmänkin hinnan suhteen se ajautuu, Koivukoski sanoo.

Ulko-ovelta ei ole pitkä matka keittiöön tai siitä avautuvaan oleskelutilaan. Makuuhuone löytyy parvelta.

Millä hinnalla oman erillistalon sitten saa? Pieni 40,5 neliön talo kustantaa vuokralaiselle 699 euroa ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta, jonka jälkeen hinta nousee 1 299 euroon. Asunnon voi irtisanoa aikaisintaan neljän kuukauden jälkeen.

Neliöhinta on suhteellisen tyyris, sillä oikotie.fi-sivuston mukaan 1 299 eurolla voi vuokrata yli 60 neliöisen asunnon 2020-luvulla Leppävaaraan rakennetusta kerrostalosta.

– Siihen on laskettu se, että erillistaloja ei ole täällä tarjolla. Kun saa sen oman talon ja oman rauhan, se hinta on korkeampi kuin kerrostaloasunnoissa, Koivukoski perustelee.

– Asunnot ovat monesti kalliimpia, jos on ihan paritalokin, mutta tässä ei ole sitä viereistä naapuria. Siitä syystä korkea vuokra.

Kerrostaloon verrattuna Leppävaaran erillistalokonsepti tarjoaa asukkaalle oman, muutaman metrin kokoisen takapihan sekä hyvät pysäköintimahdollisuudet. Jokaisella talolla on myös oma pieni terassinsa.

Asunnoista ei kuitenkaan löydy esimerkiksi monista kerrostaloasunnoista löytyvää sekä lähes jokaisen suomalaisen omakotitalon perusvarustukseen lukeutuvaa saunaa. Yhteinen varastotila on kuitenkin rakennettu.

Ruoka- ja olotilasta avautuu ovi terassille ja pienelle takapihalle.

Tältä asuinalueella näyttää.

Tyyriimmästä neliömetrihinnasta huolimatta asunnoille on ollut kysyntää. Osa asukkaista on muuttanut jo sisään ja osaan asunnoista on tehty vuokrasopimukset valmiiksi. Myös yksinasuvia on hinnasta huolimatta löytynyt.

– Kyllä se on vähän niin, että asukkaita pitää etsiä, että ei se kaikkien elämäntilanteeseen sopiva asunto ole, Koivukoski sanoo.

– Hankala oli tästä kohteesta arvioida, että miten kyselyä tulee, kun ei tämmöistä kohdetta meillä ole ennen ollut.

Toivo Groupilla ollaan oltu tyytyväisiä asuntojen kysyntään ja siihen, miten niitä on mennyt kaupaksi vuokralaisille. Vaikuttaisi myös siltä, että sisään muuttaneet asukkaat ovat olleet tyytyväisiä uuteen kotiinsa.

– Ovat tietääkseni asukkaat olleet tyytyväisiä Ei ole ylipäätään tullut hirveästi palautetta, mutta sehän on yleensä hyvän merkki.

Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset.