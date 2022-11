Sijoitusasunnot.com suunnittelee listautumista Helsingin pörssiin

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 5 miljoonan euron bruttovarat.

Kiinteistökehitys- ja asuntosijoitusyhtiö Sijoitusasunnot.com Group suunnittelee listautumista Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle. Yhtiö tiedotti suunnitelmista torstaina.

Listautumisanti koostuu yhtiön suunnitelman mukaan pääosin osakeannista, jossa yhtiö pyrkii keräämään noin 5 miljoonan euron bruttovarat. Lisäksi jotkut yhtiön osakkeenomistajat aikovat myydä osakkeitaan noin miljoonan euron arvosta.

Sijoitusasunnot.com on perustettu vuonna 2011. Sen ydinliiketoimintaa on kokonaisten kerrostalojen ostaminen ja niistä asuntojen myyminen eteenpäin asuntosijoittajille joko sellaisenaan tai saneerattuna. Yhtiöllä on lisäksi jatkuvaa kassavirtaa tuovia vuokrauskohteita.

Tammi-kesäkuussa yhtiön liikevaihto oli liki 20 miljoonaa euroa ja liikevoitto vajaat 3,1 miljoonaa euroa.

– Nyt, kun muut asuntosijoittajat ovat varovaisia, on otollinen aika painaa kaasua. Asuntomarkkinan ollessa hiljainen, meillä on erinomainen tilaisuus toimia aktiivisesti ja hankkia uusia kohteita, ja näin laajentaa toimintaamme. Koska kasvusuunnitelmamme ja pitkän tähtäimen visiomme edellyttävät lisäinvestointeja, näemme listautumisen olevan luonnollinen siirtymä laajenemisessamme seuraavalle tasolle, toimitusjohtaja Henri Neuvonen perustelee listautumista tiedotteessa.

Helsingin pörssin listautumismarkkinalla on tänä vuonna hiljentynyt selvästi vilkkaan vuoden jälkeen. Kesäkuussa First Northiin listautui vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö Asuntosalkku.

Pörssin päälistalle aikonut Valmet Automotive puolestaan ilmoitti tiistaina peruvansa suunnitellun listautumisantinsa.