Inderes: Caverionista tehty ostotarjous on "aika alhainen”

Analyysiyhtiö Indersin mukaan sijoittajakonsortion tarjous Caverionista on matala yhtiön pidemmän aikavälin tavoitteisiin verrattuna.

Analyysiyhtiö Inderesin mukaan North Holdings 3 -sijoittajakonsortion 7 euron tarjous kiinteistöhuoltoyhtiö Caverionin osakkeista voisi olla korkeampikin.

Tänä aamuna julkaistussa ostotarjouksessa North Holdings -konsortion ostotarjous vastaa 49 prosentin preemiota Caverionin eiliseen päätöskurssiin verrattuna. Tarjouksen yhteisarvo on lähes miljardi euroa.

Inderesin mukaan hinta on lyhyellä aikavälillä hyvä korvaus Caverionin osakkeesta epävarmassa markkinatilanteessa. Analyysiyhtiön tavoitehinta Caverionista on ollut 6,50 euroa.

Pidemmällä aikavälillä Inderesin analyytikko Olli Koponen pitää tarjousta kuitenkin matalana.

– Yleisesti 7 euroa on aika alhainen hinta loppujen lopuksi, jos miettii Caverionin pidemmän aikavälin potentiaalia ja käypää arvoa tällä hetkellä, toteaa Koponen Inderesin videokommentissa.

– Jos Caverion millään aikavälillä pääsee tavoitteisiinsa, niin tuo hinta on aika alhainen.

Inderes odottaa Caverionin pääsevän vuonna 2025 ebita-tavoitteeseensa, joka on 5,5 prosenttia. Ebita on tulosluku, jossa liikevoittoon (ebit) on lisätty aineettomien hyödykkeiden poistot

– Tämä ei ole mitenkään varmaa ja markkinan epävarmuuksien kasvun myötä sijoittajat ja markkinat eivät tähän skenaarioon paljon luottamusta ole laittaneet, todetaan Inderesin aamukatsauksessa.

– Todennäköisyydet tälle ovat kuitenkin kasvaneet viimeisen kahden vuoden aikana, kun Caverionin käänne on toden teolla edennyt. Tästä kertoo myös yhtiön erittäin vahva Q3-tulos.