Caverionista tehtiin lähes miljardin euron ostotarjous – taustalla Herlinien ja Ehrnroothien sijoitusyhtiöt

Caverionin hallitus suosittelee ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksen tekijä on North Holdings 3.

North Holdings 3 on julkistanut ostotarjouksen kaikista Caverionin osakkeista.

Caverion on kiinteistötekniikkaan ja teollisuuden palveluihin erikoistunut yhtiö, joka erotettiin rakennusyhtiö YIT:stä vuonna 2013.

North Holdings 3 -konsortio tarjoaa Caverionin osakkeenomistajille 7 euron käteisvastikkeen jokaisesta osakkeesta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi Helsingin pörssissä oli eilen 4,69 euroa.

Ostotarjouksen preemio on siis 49,3 prosenttia päätöskurssia korkeampi.

Caverionin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Caverionin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Ostotarjouksen mukaan mukaan osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 955 miljoonaa euroa, tiedotteessa kerrotaan.

North Holdings 3 -konsortio on yksityinen osakeyhtiö, jossa ovat mukana Bain Capital Funds -, Security Trading Oy -, Fennogens Investments - ja Corbis -sijoitusyhtiöt.

Security Trading -yhtiön omistajia ovat on Antti Herlin ja hänen perheenjäsenensä. Fennogens Investments on Georg Ehrnroothin, Henrik Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin perheiden omistama sijoitusyhtiö. Corbis on Henrik Ehrnroothin perheen omistama sijoitusyhtiö.

Herlin ja Security Trading kuuluvat myös YIT:n suurimpiin omistajiin.

Bain Capital on suuri kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö, jonka kotipaikka on Bostonissa Yhdysvalloissa. Sen hallinnoitavat varat ovat noin 160 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Bain Capital oli keskeinen toimija myös viime vuonna, kun Ahlström-Munksjö ostettiin pois pörssistä.

Tiedotteen mukaan ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Caverionin liiketoimintaan tai johdon tai työntekijöiden asemaan. Omistuksen vaihtuminen tarkoittaa kuitenkin myös hallituksen vaihtamista.

Ostotarjouksen tekijöiden mukaan Caverionin vetäminen pörssistä antaisi paremmat mahdollisuudet yhtiön kehittämiseen muutossuunnitelman kautta.

– Yksityinen omistus mahdollistaa Caverionin johdon keskittymisen pitkän aikavälin arvonluontiin ilman, että sen tarvitsee harkita lyhyen aikavälin markkinavaihteluita, tiedotteessa sanotaan.