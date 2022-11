Gallen-Kallelan myöhäinen versio Aino-teoksen osasta tulee myyntiin 300 000–400 000 euron lähtöhinnalla.

Bukowskis-huutokauppa myy Akseli Gallen-Kallelan myöhäisen version Aino-triptyykin keskimmäisestä osasta verkkohuutokaupassa.

Teoksen lähtöhinnaksi on ilmoitettu 300 000–400 000 euroa. Tarjouksia otetaan vastaan 16.−27. marraskuuta Bukowskin Helsinki Winter Sale -huutokaupassa.

Akseli Gallen-Kallelan Aino-taru on yksi suomalaisen maalaustaiteen kuuluisimmista teoksista.

Huutokaupattavan version Gallen-Kallela maalasi vuonna 1916 suomalaisen liikemiehen Rudolf Elfvingin tilauksesta. Tässä vaiheessa ensimmäisten Aino-triptyykkien valmistumisesta ehtinyt kulua jo yli kaksikymmentä vuotta.

Taulun omisti Elfvingin jälkeen kauppaneuvos Kalle Kuusinen. Nykyinen kotimainen omistaja osti taulun Kuusisen perikunnalta.

Gallen-Kallelan Aino-triptyykkejä lasketaan olevan ainakin neljä. Ensimmäinen versio on vuodelta 1889, ja se on nykyisin Suomen Pankin kokoelmissa. Tunnetuin, vuonna 1891 valmistunut versio on esillä Ateneumissa.

Kalevalaan perustuvassa teoksessa nuori Aino on luvattu puolisoksi iäkkäälle Väinämöiselle. Ajatuksesta kauhistunut Aino valitsee kuitenkin kuoleman avioliiton sijaan. Triptyykin kolme osaa käsittelevät tarinan eri vaiheita.

Huutokaupattava teos on toisinto Aino-triptyykeissä kuvatun tarun viimeisestä kohtauksesta, jossa Väinämöinen menettää vastahakoisen morsiamensa lopullisesti. Kalaksi muuttunut Aino on joutunut Väinämöisen saaliiksi, päässyt karkuun ja pakenee vanhaa kosijaansa ilkkuen.

Bukowskin huutokauppa myi vuoden 2021 kesäkuussa suomalaistaiteilija Helene Schjerfbeckin akvarellin Sininauhainen tyttö ennätyshintaan.

Teos myytiin Tukholmassa hinnalla, joka tekee euroissa noin 1,7 miljoonaa euroa. Kyseessä oli taiteilijan akvarellien uusi maailmanennätyshinta ja kolmanneksi kallein koskaan huutokaupassa myyty Schjerfbeckin teos.