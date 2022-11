Suomen suurituloisimmat ihmiset asuvat Suomen eteläreunalla, mutta joitakin poikkeuksiakin on.

Espoon Westend (vas.) on ollut pidempään Suomen hyvätuloisinta aluetta. Myös Helsingin Kaartinkaupungissa sekä Kuusisaaressa ja Lehtisaaressa asuu suurituloisia.

Raha tulee rahan luokse, kertoo vanha sanonta. Tämä pätee ainakin suurituloisimpien maantieteelliseen kasaantumiseen Suomessa.

Nyrkkisääntö on, että mitä etelämmäs Suomea tullaan, sitä enemmän asuinalueilta löytyy hyvätuloisiksi luokiteltavia ihmisiä.

Suomalaisten tuloerot ovat nyt selvästi suuremmat kuin vielä pari vuosikymmentä sitten. Tätä selittää suurituloisten kotitalouksien pääomatulojen kasvu 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella. Pienimmillään tuloerot ovat olleet 1980-luvun puolivälissä.

Tilastokeskus on jakanut Suomen tulodesiileihin eli -kymmenyksiin. Jokaisessa tulokymmenyksessä on 10 prosenttia väestöstä. Seuraavassa tarkastellaan desiileihin 9 ja 10 kuuluvia ihmisiä, jotka ansaitsevat yli yli 33 498 euroa vuodessa. Näin paljon tienaa 20 prosenttia suomalaisista.

Varsinaisten rikkaiksi luokiteltavien eli yli miljoona euroa tienanneiden ihmisten määrä on pysynyt viime ajat suhteellisen tasaisena eli lähellä tuhatta henkeä vuodessa.

Suurituloisten asuinalue ei ole välttämättä sama kuin Suomen kalleimpien asuntojen alue, joskin suurituloisuus keskittyy yleensä kaupunkeihin, joissa asuntojen hinnat ovat korkeampia.

Helsingin seutu eli Helsinki ympäryskuntineen on Suomen suurituloisuuden keskittymä. Tutkimusten mukaan Helsingin seudulla suurituloisuus on keskittynyt enemmän tietyille asuinalueille kuin muualla Suomessa.

Hyvätuloisimmaksi luokiteltava asuinalue on postinumeroalue 02160 eli Espoon Westend. Siellä yli 33 498 euroa vuodessa ansaitsevien osuus koko postinumeroalueen asukasluvusta oli vuonna 2020 yhteensä 45,1 prosenttia.

Espoon Westend on mereen rajoittuva pientalovaltainen alue, jolla on historia huvilakaupunginosana. Myytävien asuntojen keskihinnat liikkuvat Etuovi.comin mukaan yli 9 000 eurossa neliöltä.

Kun Westendin asuntojen keskikoko on reilut sata neliötä, nousee niiden keskihinta pitkälti yli miljoonaan euroon. Westendissä on kuitenkin paljon tätä suurempia ja kalliimpia merenranta-asuntoja, joita on rakennettu varsinkin viime vuosina.

Kauas Westendin jälkeen ei jää varakkuudessaan Espoon Friisilä (41,7 %) ja Helsingin Kuusisaaren ja Lehtisaaren alue (41,1 %). Friisilä on Westendin tavoin pientalovaltainen alue, mutta asuntojen neliöhinnat ovat Westendiä alempia.

Ilmakuva Kuusisaaresta ja Lehtisaaresta kesältä 2015.

Pienessä Kuusisaaressa on vain muutama sata asukasta ja siellä sijaitsee monia suurlähetystöjä. Lehtisaari on tunnettu suurista ja kalliista omakoti- ja rivitaloista. Siellä asuu suhteellisen paljon myös lapsiperheitä ja eläkeläisiä.

Helsingin Kaartinkaupunki ja Itä-Helsingin Tammisalo ovat myös varakkuuden keskittymiä, samoin kuin diplomaateista tunnettu Kaivopuiston ja Ullanlinnan alue keskustassa.

Ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolinen tulokeskittymä on enemmän matkailukeskuksena tunnettu Kuopion Tahkovuori (33,8 %). Myös Lahden Jalkaranta on ollut jo pidempään hyvätuloisten alue, joskin myös Kariston pientaloalue alkaa kilpailla sen kanssa.

Pohjoisemmassa tulokeskittymät ovat harvassa. Oulun pientalovaltaisessa Värtössä ja Maikkulassa hyvätuloisten osuus on 23,3 prosenttia ja Tornion Kirkonmäellä 23,2 prosenttia.

Erikoinen poikkeus on jo aiemminkin huomiota herättänyt Sodankylän parinkymmenen hengen kylä Moskuvaara, jossa tosin vain 11 henkilöä on ylemmässä tuloluokassa. Osuutta selittää kylän suuri työssäkäyvien osuus sekä paikallinen suurkarjatilallinen.