Ensi talvi voi olla vielä kireä, mutta ensi syksynä sähkön hinnat voivat olla totutulla alhaisella tasolla. Pidemmällä aikavälillä tilanne näyttää vielä paremmalta, arvioi Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Määräaikaisia sähkösopimuksia ei ole viime aikoina ollut juuri kaupan, ainakaan kuluttajan kannalta järkevään hintaan. Pitkät ja halvat määräaikaiset sähkösopimukset palaavat kuitenkin vielä, ennustaa kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

– Nyt kun johdannaismarkkinoilla on turbulenssia ja vakuusvaatimukset kovat, niin myyntiyhtiöt varmaan huomattavasti mieluummin myyvät pörssisähköä kuin kiinteitä sopimuksia, Ruusunen sanoo.

– Kun riskitasot pienenevät, niin uskon että se vanha kaupankäyntimalli taas palaa.

Ruusunen uskoo myös hintojen laskuun, vaikkei ihan hetkessä. Todennäköisimmin vanhaan hintatasoon päästään ensi vuonna alkusyksystä.

– Sähkön hinta ei yhdessä hetkessä putoa, mutta trendi on kohti parempaa ja terveempää. Kaikki toivoisi, että se tapahtuisi nopeasti, mutta sitä kohti ollaan menossa vähin erin, Ruusunen sanoo.

Ensi talven tilanne näyttää hänen mukaansa kuitenkin vielä kireältä. Sinänsä Keski-Euroopan varautuminen tulevaan talveen näyttää olevan hyvällä mallilla.

– Suomen osalta kireyttä on sähkön saatavuudessa, ja voi olla tosikin tiukkaa, jos talvesta tulee kylmä. Olkiluoto 3:n merkitys on suuri, koska sen osuus on yli 10 prosenttia sähköntuotannon maksimitehosta, Ruusunen sanoo.

Sähköpörssin futuurikauppa ennakoi talvelle noin 20–25 sentin hintaa kilowattitunnilta, mikä on tietenkin huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi viime vuosien 4–5 sentin kilowattituntihinnat.

– Siitä hintataso kyllä laskee kohti kesää, mutta myöskään ensi vuoden loppuna eivät hinnat näytä nousevan yhtä korkeaksi kuin mitä viime aikoina on nähty, Ruusunen sanoo.

Sähköfutuurien lisäksi samaan suuntaan viittaavat Fingridin omat analyysit.

– Mutta nyt eletään tosi herkkää tilannetta, ja on huonoin mahdollinen pohja hinnan ennustamiselle, koska on sodat käynnissä. Ei ole enää kyse siitä, sataako Norjassa vettä, vaan tämä on huomattavasti monisyisempi asia, Ruusunen sanoo.

Ruususen mukaan Suomen tilanne näyttää sitä paremmalta, mitä vähemmän korkean hinnan markkinoilta joudutaan tuomaan energiaa. Tähän auttaa oman sähköntuotannon rakentaminen.

– Että päästään vähän irti siitä pohjoiseurooppalaisesta fossiilisten polttoaineiden hinnoittelusta, jolloin se riski hintapiikkeihin-pienenee huomattavasti, Ruusunen sanoo.

Ääriesimerkkeinä hän pitää pohjoisinta Ruotsia ja Norjaa, joissa hinnat ovat jatkuvasti pysyneet alhaisina.

– Siihen suuntaan pitäisi päästä. Olkiluoto 3 on tietenkin tulossa, ja nyt Suomeen rakennetaan valtavasti tuulivoimaa. Sieltä sähköenergiaa tulee paljon, ja se kyllä painaa hintatasoa alaspäin, Ruusunen sanoo.

Hänen mukaansa vuonna 2027 Suomessa tuotetaan vuoden aikana yhtä paljon sähköä tuulivoimalla kuin ydinenergialla, jos näköpiirissä olevat suunnitelmat toteutuvat.