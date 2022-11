Testaa, kuinka uupunut tai tylsistynyt olet työssäsi – uusi testi paljasti yllättäviä tuloksia

Meille voi syntyä vahvoja stereotypioita siitä, miten tietyillä aloilla voidaan, tutkija huomauttaa.

Suomalaiset ovat testailleet innokkaasti työkuntoaan uudenlaisen tekoälyä hyödyntävän itsearviointitestin avulla.

Testituloksista kerätty data näyttää ensikatsomalta synkältä, sillä lähes puolessa vastauksista työuupumusoireilu näkyi korkeana.

Näin huono ei tilanne sentään ole koko väestön tasolla, sillä testi ei kerro uupumuksen yleisyydestä. Työuupumuksen yleisyyttä ei ole tutkittu viime vuosina, mutta hyvin tiedetään se, että mielenterveystaustaiset sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina huimasti.

Oletettavaa on, että uupumisestaan huolestuneet etsivät tietoa muita hanakammin ja siksi oireilua oli testatuilla tavallista enemmän.

Kiinnostavaa tietoa tietoa Työterveyslaitoksella kehitetty testi on sen sijaan tuottanut vähemmälle huomiolle jääneistä ”riskialoista”.

Vastaukset osoittavat, että työuupumusoireilua esiintyy runsaasti fyysisesti kuormittavilla ja perinteisillä miesvaltaisilla aloilla. Myös työssä tylsistyminen on yleisempää niin sanotussa suorittavassa työssä.

Tukku- ja vähittäiskaupan alalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä kiinteistöalalla vastauksista 63 prosentissa työuupumusoireilu osoittautui melko korkeaksi tai korkeaksi.

Sen sijaan työn imu on korkeinta koulutusalalla (56 prosenttia) sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa (51). Tulos on linjassa aiempiin tutkimuksiin, joissa myös on havaittu näiden alojen vahvaa työn imua.

Tulos on linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa mutta voi olla yllättävä, koska julkisuudessa paljon on ollut hoitoalan resurssipulasta johtuvat jaksamisongelmat. Myös opetustyön kuluttavuus on ollut esillä.

TTL:n tutkimusprofessorin Jari Hakasen mukaan sote- ja opetusaloilla työn tarkoitus, vaihtelevuus ja aikaansaamisen kokemukset tuovat mielekkyyttä.

Myös rahoitus- ja vakuutusalalla toimivista noin puolet koki korkeaa työn imua.

Kirvesmiehen, putkimiehen tai rekkakuskin burnouteista puhutaan sen sijaan harvemmin julkisuudessa. Ilmiön taustalla on sekin, että joitakin aloja tutkitaan enemmän kuin toisia. On myös eroja siinä, paljonko eri ammattiliitot pitävät esillä työhyvinvoinnin asioita.

TTL:n erikoistutkija Jaana-Piia Mäkiniemi huomauttaa, ettei tulosten perusteella pidä väheksyä sote-alankaan epäkohtia vaan että tulokset laajentavat kuvaa työhyvinvoinnin ongelmien yleisyydestä. Tietyt alat ovat painottuneet työhyvinvointitutkimuksessakin.

– Meille voi syntyä vahvoja stereotypioita, miten tietyillä aloilla voidaan.

– Suorittavien töiden mikroyrityksissä ei useinkaan ole sellaista työterveyden tukea kuin vaikka isossa it-yrityksessä. Testitulokset herättävät kysymyksiä, tiedämmekö riittävästi kaikkien alojen tilanteista.

Onko töissä tylsää?

Testi mittaa työhyvinvointia kuudella eri ulottuvuudella: työtyytyväisyys, työn imu, työuupumusoireilu, työssä tylsistyminen, työriippuvuus ja työkyvyn taso.

Testin 80 000 vastauksesta on koostettu noin 45 000 vastauksen anonymisoitu aineisto TTL:n tietopalveluun. Mukana on useampaan kertaan vastanneita.

Työriippuvuus ja työssä tylsistyminen ovat vähemmän tunnettuja ilmiöitä työhyvinvoinnissa. Testitulosten perusteella työriippuvuutta on eniten kiinteistöalalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa. Tylsistyminen puolestaan on yleisintä kuljetus- ja varastointialalla, teollisuudessa ja rakennusalalla.

Testi antaa arvioita ja neuvoja

Monet itsearvioinnit, joita käytetään esimerkiksi diagnoosin apuna, antavat testattavalle vain pisteytyksiä. TTL:n testi antaa osa-alueista tekstimuotoisia vastauksia ja myös neuvoja.

– Testistä saatu yksilöpalaute on ollut monille vastaajille uusi jännä juttu, ja sekin että testin avulla voi verrata omaa tilannetta muihin, Mäkiniemi kertoo.

– Vastausten lukumäärä on tosi iso, ja kertoo kyllä siitä, että ihmisiä kiinnostaa oma työhyvinvointi. Tätä on kuulemma käytetty työpaikoilla niin, että työkaverit tekevät testin ja keskustelevat tuloksista. Keskustelun työvälineenä työhyvinvoinnista.