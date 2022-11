Maailmantaloudessa on nyt jättimäisiä riskejä

Osa vaikutuksista osuu suomalaisiin kuluttajiin asti. Nyt voidaan aidosti puhua sääriskistä, sillä kylmän tai leudon talven vaikutuksissa energian hintaan on merkittävä ero. Myös kiinalaisten päätöksillä koronarajoituksista on täällä asti tuntuvia vaikutuksia.

Maailmantaloudessa riittää nyt riskejä vaikka toisille jakaa. Jos haluaa synkistellä, listasta saisi lähes loputtoman.

Tässä jutussa Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen kertovat, mitkä heidän näkemyksensä mukaan ovat maailmantalouden pahimmat riskit, kun katsotaan vuoden verran eteenpäin. Niistä seuraa vaikutuksia myös suomalaisille.

Molemmat aloittavat vastauksensa inflaatiokehityksestä ja koroista. Euroopan keskuspankin (EKP) on käytännössä pakko jatkaa koronnostoja, jos se aikoo painaa inflaation kahden prosentin tuntumaan tai hieman alle, kuten virallinen tavoite on.

Kysymys on nyt lähinnä siitä, miten korkealle EKP ohjauskorkoa nostaa ja miten pahasti se saa talouden euroalueella sakkaamaan.

Myös Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut voimakkaasti korkoja.

– Ensi vuoden alkupuolella meidän pitäisi alkaa nähdä koronnoston vaikutuksia, sanoo Tuuli Koivu.

Sami Pakarinen sanoo, että koronakriisin aiheuttaman voimakkaan elvytyksen aika on ohi – ja nyt kärsitään tavallaan sen jälkimainingeista.

Hän puhuu kolmesta erilaisesta ”ajurista”, joista syntyvä lopputulos voi olla kovin erilainen.

– Meillä on inflaatio ja korot - vyyhti, sitten meillä on eri puolilla maailmaa varsin erilaisia koronarajoituksia, ja sitten meillä on Venäjän hyökkäyssodasta aiheutunut hyvin voimakas energian hintapiikki. Kaikki nämä vaikuttavat vahvasti seuraavan vuoden näkymiin.

Euroopassa on nähty voimakasta energiahintojen nousua, mutta hiukan yllättäenkin hinnat ovat kääntyneet jo laskuun. Esimerkiksi Euroopan kaasuvarastot on saatu täytettyä paljon paremmin kuin vielä alkusyksystä pelättiin.

” Jos tulee lauha talvi, luultavasti selvitään pelättyä paremmin.

– Jos tulee kylmä talvi, sitten Euroopassa nähdään kovaa energiahintojen nousua. Mutta jos tulee lauha talvi, luultavasti selvitään pelättyä paremmin, sanoo Tuuli Koivu.

– Euroopan energiatilanne on nyt paljon parempi kuin vielä kuukausi, pari sitten näytti. Pörssisähkön hinta on kääntynyt laskuun, kaasuvarastot ovat lähes täynnä ja koko tilanteeseen on sopeuduttu oikeastaan hämmästyttävän hyvin, sanoo Sami Pakarinen.

Sitten ovat koronatoimet. Esimerkiksi Kiinassa rajoitukset ovat yhä varsin tiukkoja, ja sillä on vaikutusta koko maailmantalouteen.

Kukaan ei pysty varmasti sanomaan, miten pitkään koronarokotukset suojaavat vakavalta tautimuodolta ja milloin seuraava virusmuunnos lähtee leviämään – vai lähteekö. On vain valistuneita arvauksia.

Jos Kiina alkaisi purkaa koronarajoituksiaan, se vauhdittaisi maailmantaloutta.

Paljon on puhuttanut ruoan hinta, jonka kallistumisen jokainen on huomannut omassa kauppalaskussaan. Tuuli Koivu sanoo, että länsimaissa ruoasta ei tule pulaa, vaikka hinnat ovatkin nousseet voimakkaasti.

Globaalisti tilanne on toinen. Maailman ruokaohjelman mukaan noin 50 miljoonaa ihmistä 45 maassa elää parhaillaan nälänhädän partaalla. Tilannetta ei paranna se, että Venäjä irtautui viime viikolla kansainvälisestä sopimuksesta, jonka turvin Ukrainasta on kuljetettu viljaa Mustanmeren satamien kautta.

Ruoan raaka-aineita, esimerkiksi juuri viljaa, myydään pörssissä. Tuuli Koivu sanookin, että raaka-aineilla spekulointi saattaa aiheuttaa tilanteita, jotka lisäävät hintapaineita.

” ”Mielenkiintoinen kysymys tässä ajassa on, miten kuluttajat alkavat reagoida.”

Sami Pakarinen haluaa lähestyä ruoanhintakysymystä kuluttajien käyttäytymisen suunnasta. Niin Suomessa kuin euroalueella kuluttajien luottamus on pohjalukemissa.

– Mielenkiintoinen kysymys tässä ajassa on, miten kuluttajat alkavat reagoida. Työllisyyskehitys on vielä hyvää, mutta jos se kääntyy ja alkaa tulla lomautuksia ja työttömyyttä, mitä kuluttajat sitten tekevät.

– Melkein sanoisin, että jos näillä ennusmerkeillä, sota, korot ja energiahinnat, ei bruttokansantuote Suomessa painu ensi vuonna miinukselle, niin millä sitten painuu.

Kaikesta edellä sanotusta ja erityisesti korkokehityksestä seuraa, että myös asuntomarkkinoita kannattaa pitää silmällä. Suomessa asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun ja Ruotsissa on nähtävissä isojakin pulmia.

Globaalisti merkittävintä on, mitä tapahtuu Kiinan valtavilla kiinteistömarkkinoilla. Uutiset sieltä eivät ole erityisen rohkaisevia.

