Näin suuri on dieselin ja bensiinin hintaero nyt – asiantuntijalta karu ennuste: ”Talvi on vasta aluillaan”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä väläytteli tiistaina dieselin käyttövoimaveron poistamista.

Dieselin ja bensiinin hintaero on revennyt suureksi.

Diesel on tällä hetkellä huomattavasti bensiiniä kalliimpaa, eikä sen hinta todennäköisesti ole tulossa alaspäin vielä useisiin kuukausiin, arvioi kaupallinen johtaja Timo Jokinen energiayhtiö St1:stä.

– Oletuksena on, että dieselin tiukkuus tulee jatkumaan vielä useita kuukausia. Kaikkea ei ole vielä nähty, talvi on vasta aluillaan, Jokinen huomauttaa.

Dieselin hinta on ollut useiden viikkojen ajan selvästi nousussa, kun taas bensiinin hinta on tullut kesäkuukausista merkittävästi alaspäin.

Tämä näkyy myös Tilastokeskuksen polttoaineiden hintakehitysseurannassa. Viime viikolla dieselin keskihinta oli Suomessa keskimäärin peräti 2,25 euroa litralta, mikä on tilastojen valossa korkeampi kuin ikinä aiemmin.

Tilastokeskuksen polttoaineiden hintatiedot ylettyvät vuoteen 2002 asti.

98E-bensiini sen sijaan maksoi viime viikolla keskimäärin 2,18 euroa litralta ja 95E-bensiini 2,08 euroa litralta.

Vielä kesäkuussa bensiinin hinnat pyörivät 2,5 euron litrahinnan yläpuolella.

Polttoainehintojen nousuun on vaikuttanut Jokisen mukaan paitsi tavallinen kausivaihtelu, myös suuressa määrin Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota. Sen myötä venäläisen raakaöljyn ja dieselin vienti Eurooppaan on vähentynyt merkittävästi.

Venäjä on ollut iso diesel-öljyn toimittaja Eurooppaan. Kun venäläistä dieseliä on alettu boikotoimaan, on se vähentänyt merkittävästi tarjontaa ja nostanut hintoja.

– Venäjän tilanne heijastuu erityisesti dieseliin, joka on tällä hetkellä muihin tuotteisiin nähden huomattavan kallista, Jokinen kertoo.

Bensiinimarkkinoihin Venäjän tilanne ei ole vaikuttanut läheskään niin paljoa, koska Venäjän vaikutus bensiiniin on vähäistä.

– Heillä ei ole bensiinivientiä käytännössä juuri ollenkaan.

Dieselin kysyntää on Jokisen mukaan myös nostanut se, että maakaasun kallistuessa monissa teollisuus- ja voimantuotantolaitoksissa on siirrytty diesel-tyylisiin polttoaineisiin.

Lisäksi diesel-tuotannossa tarvitaan vetyä, joka tehdään osaksi maakaasusta.

Raakaöljyn tuonti Venäjältä Eurooppaan on tarkoitus loppua täysin 5. joulukuuta mennessä ja dieselin tuonti 5. helmikuuta mennessä.

– Tämä tulee varmasti ylläpitämään epävarmuutta ja tiukkuutta markkinoilla, Jokinen arvioi.

Samaan aikaan kun diesel on kalliimpaa kuin bensiini, maksavat diesel-autoilijat autostaan lisäksi käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveroa peritään kaikilta, jotka käyttävät ajoneuvonsa polttoaineena muuta kuin bensiiniä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) väläytteli tiistaina mediatilaisuudessa käyttövoimaveron poistamista. Lintilän sanomisista uutisoi muun muassa Kauppalehti.

– Perusteet käyttövoimaverolle vähenevät koko ajan. Varmasti tämä on seuraavan hallituksen pöydällä yksi ensimmäisistä asioista, Lintilä sanoi lehden mukaan.

Lintilän mukaan dieselin kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa ja hinnat nousevat. Hänen mukaansa dieselin hintaa on kirittänyt se, että dieseliä tehdään keskitisleistä, joilla korvataan myös maakaasua.

