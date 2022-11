Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Kommentti: Inflaatio kärjistää tuloeroja – palkansaajien äkkiköyhtymisessä muhii luokkataistelun ainekset

Inflaatio on talousilmiö, mutta tulonjakovaikutusten takia se on aina myös yhteiskunnallinen ja poliittinen ilmiö. Kun pieni- ja keskituloinen kansa köyhtyy, siitä on leikki kaukana, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Inflaatio rasittaa eniten maan pienituloisia, jotka voivat entistä herkemmin joutua vaikean kysymyksen eteen, ostaisiko ruokaa vai maksaisiko sähkölaskun.