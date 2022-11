CNBC: Britannian uusi pääministeri on kryptofani

Rishi Sunak haluaa nostaa Britannian kryptovaluutan johtavaksi toimijaksi, uskovat alan yritykset ja sijoittajat.

Britannian uuden pääministerin Rishi Sunakin harteille lasketaan nyt odotuksia siitä, että hän kääntäisi maan hiipuvan aseman kryptomarkkinoilla uuteen nousuun, kertoo uutiskanava CNBC. Jutussa tosin huomautetaan, että Sunakilla on myös aika paljon muutakin työtä edessään.

Uutiskanava kuvailee Sunakia kryptofaniksi, koska valtiovarainministerinä toimiessaan tämä opittiin tuntemaan äänekkäänä kryptovaluuttojen ja lohkoketjuteknologian puolestapuhujana.

Huhtikuussa Sunak muun muassa hahmotteli suunnitelman Britannian kehittämisestä kryptovaluuttakeskukseksi, jonka lainsäädäntö suosisi virtuaalivaluutoilla tehtävää kaupankäyntiä.

Tämän vuoksi monilla kryptovaluuttayrityksillä ja -sijoittajilla on nyt suuria toiveita siitä, että uusi pääministeri voisi nostaa kryptovaluutan merkitystä aikana, jolloin digitaalisten varojen arvo on romahtanut.

– Yrittäjien keskuudessa vallitsee helpotuksen tunne, kertoo LendInvestin toinen perustaja Christian Faes CNBC:lle.

– Rishi näkee mahdollisuuden ja potentiaalin, joka kryptoilla on ja haluaa, että Britannia on sen johtava toimija.

Sunakin toivotaan tuovan ennen kaikkea selkeyttä alan sääntelyyn Britanniassa.

Muun muassa EU:ssa näin tehtiin tänä vuonna, kun hyväksyttiin kryptovaluuttoihin liittyvä sääntelykokonaisuus.

Myös Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden allekirjoitti tänä vuonna asetuksen, joka ohjaa viranomaisia digitaalisten valuuttojen sääntelyssä ja käytön edistämisessä.

Britannian parlamentin äänestyskierroksella on parhaillaan Financial Services and Markets Bill -lakiesitys, joka hyväksymisen jälkeen tunnustaisi kryptovaluutat säännellyiksi tuotteiksi.

Sunakilta odotetaan talouden saralla paljon muutakin, sillä tämä asteli pääministerin saappaisiin maan taloustilanteen ollessa huonolla tolalla koronapandemian, energiakriisin ja inflaation takia.

Sunak on kritisoinut voimakkaasti edeltäjänsä Liz Trussin talouspolitiikkaa ja luvannut korjata tämän tekemät virheet.