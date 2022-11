Pirkkala on Suomen elinvoimaisin kunta, ilmenee WSP Finlandin laajasta selvityksestä. Taulukosta selviää, mitkä muut kunnat yltävät 30 parhaan joukkoon.

Suomen kaksi elinvoimaisinta kuntaa ovat WSP Finlandin vertailussa Pirkanmaalla. Listan ensimmäinen on Pirkkala ja toinen Lempäälä. Toista kertaa tehdyssä selvityksessä kolmanneksi nousi Tuusula.

Isoista kaupungeista Espoo on neljäntenä, Vantaa yhdeksäntenä ja Helsinki 13:ntena.

Vertailun tehnyt WSP Finland on rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyritys, joka kuuluu kanadalaiseen konserniin. Alla olevasta taulukosta ilmenee tällä kertaa ja viime vuonna parhaimmiksi yltäneet.

Listan 30 kunnasta 23 on ryhmässä toista vuotta peräkkäin. Kahdeksan kuntaa on noussut listalle. WSP huomauttaa, että kaupungeista Helsinki, Oulu ja Jyväskylä ovat nousseet kärkeen osin siksi, että ne ovat saaneet parempia indikaattoriarvoja ja osin indikaattorien tarkistuksen ansiosta.

Vuosi sitten 20 parhaan joukkoon päätyneistä kunnista muun muassa Eurajoki, Rusko, Pedersören kunta, Rovaniemi ja Luoto ovat pudonneet 30:n kärjestä.

Koko vertailussa on mukana on 292 kuntaa. Elinvoimaltaan heikoimmat ovat Pohjois-Karjalan Rääkkylä, Kainuun Puolanka ja Ylä-Savon Rautavaara.

Kaikki kunnat löytyvät WSP:n sivulla olevasta listauksesta.

WSP käyttää 19 indikaattoria. Niitä ovat esimerkiksi yritysten liikevaihto ja sen määrän kasvu, tulotaso, koulutusaste, nettomuutto, syntyvyys, ulkomailla syntyneiden työllistyminen ja kiertotalousyritysten liikevaihto. Tulokset perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin.

Yritys on tarkastellut myös maakuntien ja suurten kaupunkiseutujen elinvoimaisuutta ja kykyä sopeutua tulevaisuuteen. Kaupunkiseutuvertailu koskee kuntaryhmiä, jotka ovat mukana maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksissa.

Kaupunkiseuduista kärjessä ovat pääkaupunkiseutu ja Tampereen seutu.

Helsingin seutu on ylivoimaisen laaja kuntien klusteri, joka säteilee elinvoimaa myös ympäristöönsä. Sen 14 kunnan keskinäiset erot ovat vertailun pienimmät. WSP huomauttaa tiedotteessaan, että väestöltään huomattavasti pienempi Tampereen seutu on kuitenkin lähes tasoissa, vaikka kuntien keskinäiset erot ovatkin siellä suuremmat.

Tutkimuksen koonnut WSP:n johtava asiantuntija Terhi Tikkanen-Lindström sanoo, että Tampereen sijainti on logistisesti hyvä.

– Tätä kilpailuetua on johdonmukaisesti kehitetty ja hyödynnetty. Pirkkalasta tulee paikoin mieleen Etelä-Ruotsi, yrityksiä on vieri vieressä laajoilla alueilla, hän arvioi tiedotteessa.

Muita menestyneitä yritystoiminnan alueita ovat Pohjanmaan rannikko, Ylä-Savo ja teollisuuspaikkakunnat Harjavalta, Tornio ja Porvoo. Pohjanmaan vahvuus tulee esiin maakuntien vertailussa, jossa se sijoittuu toiseksi. Siinä paras on Uusimaa.

Yrittäjämyönteinen kulttuuri houkuttelee ihmisiä.

– Työpaikat, palvelut, asunnot ja ympäristön laatu ovat syitä sitoutua paikkakuntaan tai maahan, Tikkanen-Lindströmin sanoo.

Eriarvoistuminen on etenkin kaupunkiseutujen uhka. WSP huomauttaa, että maahanmuuttajien työllistyminen on heikkoa, ja varsinkin kaupunkiseutujen on taisteltava segregaation torjumiseksi.

Lasten pienituloisuusaste on korkein Lahden ja Jyväskylän seuduilla ja pienin Helsingin seudulla. Inflaation kiihtymisen ja etenkin energian hintojen nousun pelätään lisäävän lapsiperheköyhyyttä. Myös Pisa-tulosten lasku huolettaa vertailun tekijöitä.