Espoo maksaa varhaiskasvatuksen työntekijöille 100 euron kertakorvauksen – kiitos joustamisesta ja venymisestä

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteen vakauttamisessa on vielä paljon työtä tehtävänä.

Espoon kaupunki on päättänyt maksaa loppuvuodesta 100 euron kertakorvauksen kaikille kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden työntekijöille. Kaupungin tiedotteen mukaan tarkoituksena on kiittää ja palkita henkilöstöä, joka on joustanut ja venynyt hankalassa henkilöstötilanteessa.

Korvaus maksetaan Espoon suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilökunnalle päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa eli asukaspuistoissa ja kerhoissa.

Korvauksen edellytyksenä on, että työntekijän palvelussuhde on kestänyt vähintään kaksi kuukautta marraskuun alkuun mennessä. Lisää ei kuitenkaan makseta hallinnon henkilökunnalle eikä työntekijöille, jotka ovat pitkällä poissaololla.

– Henkilöstö on vaikeassa tilanteessa joustanut ja venynyt sekä osoittanut suurta sitoutumista ja sinnikkyyttä. Työnantajana haluamme osoittaa arvostusta sitä työtä kohtaan, mitä työntekijämme ovat tehneet välillä haastavissakin olosuhteissa, ja palkita heitä tästä työstä, Espoon kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Harri Rinta-aho sanoo tiedotteessa.

Varhaiskasvatuksena alalla on ollut viime vuosina laajasti vaikeuksia saada riittävästi henkilökuntaa. Näin myös Espoossa.

Sen jälkeen, kun koronavirus lähti leviämään Suomessa keväällä 2020, hankaloitui tilanne entisestään, sillä henkilökuntaa on ollut sairaana ja koronan alkuaikoina myös laajoissa karanteeneissa.

Kertapalkitseminen kerrotaan olevan pieni ele, jolla kaupunki haluaa viestiä henkilökunnalle arvostusta henkilöstön ponnisteluita kohtaan. Tästä huolimatta varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteen vakauttamisessa on vielä paljon työtä tehtävänä.