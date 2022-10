Tutkimusrahoitus käytetään aivovammojen diagnostiikan kehittämiseen.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on myöntänyt turkulaisyhtiö Medicortex Oyj Finlandille kahden miljoonan dollarin (noin 2,02 miljoonaa euroa) tutkimusrahoituksen.

Bioteknologiayhtiö kehittää tapaturmaisten aivovammojen diagnostiikkaa ja hoitoa. Tutkimusrahoitus on tarkoitettu lievän tapaturmaisen aivovamman ja aivotärähdyksen havaitsevan pikatestin kehittämiseen.

Rahoituksen myöntäjä on Yhdysvaltain armeijan lääketieteellisestä tutkimuksesta ja kehittämisestä vastaava yksikkö U.S. Army Medical Research and Development Command (USAMRDC).

Projektin budjetti hyväksyttiin yhtiön ehdotuksen mukaisesti, ja projekti on alkamassa tämän vuoden aikana. Puolentoista vuoden projektisuunnitelman tavoitteena on kehittää ja optimoida testiliuska, jolla voidaan havaita aivovamman biomerkkiaineita ei-invasiivisesta näytteestä kuten virtsasta tai syljestä.

Medicortex on aiemmin saanut Yhdysvaltain puolustusministeriöltä rahoituksen tutkimukseen, jossa aivovamman uusia biomerkkiaineita tunnistettiin ja analysoitiin kliinisistä potilasnäytteistä.

– Tietääkseni olemme ainoa suomalainen yhtiö, joka on saanut kaksi peräkkäistä rahoitusta Yhdysvaltain puolustusministeriöltä. Olemme erittäin tyytyväisiä ja etuoikeutettuja saatuamme tällaisen merkittävän rahoituksen, yhtiön toimitusjohtaja, tohtori Adrian Harel sanoo tiedotteessa.

Harel perusti Medicortexin Turussa vuonna 2014. Yritys työllisti vuonna 2021 seitsemän henkilöä.