Pörssisähkö halpeni selvästi lokakuussa

Markkinasähkön hinta laski lokakuussa viime kuukausia hieman maltillisemmaksi. Taustalla on monta tekijää.

Sähkön hinta on aiheuttanut tänä syksynä paljon keskustelua.

Sähkön pörssihinta näyttää alentuneen selvästi lokakuussa aiempiin kuukausiin verrattuna.

Sähköpörssi Nordpoolin tietojen mukaan Suomen hinta-alueen veroton sähkönhinta oli lokakuussa 113,48 euroa megawattitunnilta eli reilut 11 senttiä kilowattitunnilta. Syyskuussa vastaava hinta oli yli 21 senttiä ja elokuussa yli 26 senttiä.

Energiaviraston johtajan Antti Paanasen mukaan pörssisähkön lokakuun hinnanlaskun taustalla on usea eri tekijä. Näitä ovat maakaasun halpeneminen, joka vaikuttaa sähköntuotantoon Euroopassa, sekä Etelä-Norjan vesitilanteen paraneminen.

– Myös tuulivoimaan vaikuttava tuulinen sää ja Olkiluoto 3:n koekäyttö alkukuusta ovat vaikuttaneet, Paananen sanoo.

Sähkön kuluttajahintoihin pitää lisätä Suomen 24 prosentin arvonlisävero sekä sähköyhtiön perimä marginaali.

Halvimmat määräaikaiset sähkösopimukset liikkuvat nyt alle 30 sentissä kilowattitunnilta. Esimerkiksi energiayhtiö Fortum tarjoaa kahden vuoden Takuu-sopimusta hintaan 25,97 senttiä kilowattitunnilta.

Useat sähköyhtiöt myyvät tällä hetkellä vain pörssisähkösopimuksia. Näissä sähkön hinta määräytyy Nord Poolin tuntihinnan, sähköyhtiön perimän marginaalin ja kiinteän kuukausihinnan yhteenlaskusta.

Paanasen mukaan pörssisähkön lokakuun hintakehityksen perusteella ei voida vielä päätellä, että pörssisähkösopimuksen solmineet kuuluvat sähkömarkkinan voittajiin.

– Pörssisähkössä vaikuttaa paljon se, mihin ajankohtaan kuluttaja on suurimman sähkönkulutuksensa ajoittanut. Nord Pool laskee kuukauden kaikkien tuntien keskiarvon, mutta tuntikohtainen hintavaihtelu on vuorokaudessa suurta, Paananen sanoo.

– Jos kulutusta on pystynyt painottamaan halvempien tuntien puolelle, on lasku jäänyt vielä keskiarvon alapuolelle. Kalleimpina tunteina on käynyt päinvastoin.

Halvaksi lokakuunkaan pörssisähköä ei voi vieläkään sanoa. Suomen aluehinnan keskihinta /oli viime vuonna 7,2 senttiä kilowattitunnilta ja vuonna 2020 vain 2,8 senttiä.

Lokakuun pörssisähkön hinnoista kertoi ensin Yle.