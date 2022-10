S-Pankki nimitti uuden toimitusjohtajan

S-Pankin edellinen toimitusjohtaja lopetti työt toukokuussa 2022.

Riikka Laine-Tolonen on S-Pankin uusi toimitusjohtaja

S-Pankin hallitus nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Riikka Laine-Tolosen selvää S-Pankin tiedotteesta. Hän on toiminut aiemmin Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

S-Pankin hallituksen puheenjohtaja Jari Annala kertoo, että S-Pankin toimitusjohtajan tehtävä herätti runsaasti kiinnostusta.

– Pankeilla on merkittävä rooli suomalaisten sujuvan arjen ja taloudellisen hyvinvoinnin mahdollistajana, Laine-Tolonen toteaa.

– Pankin tavoite mahdollistaa vähän rahakkaampi huominen on erityisen innostava ja ajankohtainen juuri nyt, kun moni joutuu miettimään talousasioitaan enemmän nousevien kulujen ja korkojen takia. Olen hyvin iloinen, että pääsen johtamaan S-Pankin seuraavaa vaihetta, Laine-Tolonen jatkaa.

Annalan mukaan Laine-Tolosella on laaja-alaista ja syvällistä kokemusta pankki- ja varainhoitoliiketoiminnasta.

– Hänellä on vahvaa liiketaloudellista osaamista. Riikka on tehnyt monipuolisen pankkiuransa erityisesti henkilöasiakkaiden parissa ja hänellä on kaikki tarvittavat edellytykset johtaa 15-vuotiasta S-Pankkia kohti miljoonaa aktiivista asiakasta, sanoo Annala.

S-Pankin toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistyi, kun edellinen toimitusjohtaja Pekka Ylihurula lopetti toukokuussa 2022. Laine-Tolonen aloittaa tehtävässään huhtikuussa 2023.

