Olkiluoto 3:ssa taas ongelmia – näin se voi vaikuttaa sähkön riittävyyteen talven pakkasilla

Pahimmassa tapauksessa ydinvoimalan sähköntuotantoa ei saada vauhtiin ennen kuin tammikuun paukkupakkaset iskevät.

Ydinvoimala Olkiluoto 3 on kohdannut uusia vastoinkäymisiä, jotka saattavat viivästyttää voimalan siirtymistä säännölliseen sähköntuotantoon.

Tällä on merkitystä myös sen kannalta, tuleeko ensi talvena sähkökatkoja vaiko ei.

Ydinvoimayhtiö TVO ilmoitti ennen viikonloppua, että laitoksen syöttövesipumpuissa on havaittu usean senttimetrin pituisia säröjä.

Aiemman aikataulun mukaan säännöllisen sähköntuotannon oli määrä alkaa 27. joulukuuta. Aikataulu päivitetään syöttövesipumppujen vaurioiden tutkimusten jälkeen.

TVO:n viestintäpäällikön Johanna Ahon mukaan vaurioiden selvitystyö jatkuu eikä tuotannon aikataulusta ole vielä tiedotettavaa.

– Tutkimusten valmistuttua kerromme aikataulusta, mutta tällä hetkellä tilanne on vielä epäselvä, Aho sanoo.

Tuotantoaikataulua on jo kerran lykätty. Alunperin säännöllisen sähköntuotannon piti alkaa jo joulukuun puolivälissä, mutta aikataulua siirrettiin, kun syöttövesipumppujen vauriot tulivat ilmi pari viikkoa sitten. Tällöin ei ollut vielä tietoa vaurioiden vakavuudesta.

Pahimmassa tapauksessa pumppujen korjaukset venyvät. Parhaimmassa koekäytön aikaiseen sähköntuotantoon päästään ennen kovimpia talvipakkasia.

Olkiluoto 3 olisi valmistuessaan merkittävä lisä Suomen sähköntuotantoon. Sen on arvioitu korvaavan sähköntuonnin Venäjältä, joka päättyi Ukrainan sodan myötä viime keväänä.

Ensimmäisen kerran yksikkö pyöri koekäytön aikana täydellä 1 600 megawatin teholla syyskuun lopussa. Kyseessä on Pohjoismaiden suurin sähköntuotantolaitos. Se lisäisi Suomen sähköntuotantokapasiteettia talvikaudelle 10–15 prosenttia.

Nyt uhkana on sähköpula. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähköpula syntyy, kun sähköntuotanto ja -tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Tällöin sähkönkulutusta jouduttaisiin kytkemään irti. Alueelliset sähkökatkot kestäisivät enimmillään pari tuntia.

Fingidin mukaan tällainen tilanne voi syntyä tuotantohäiriöiden sattuessa nopeastikin. Riski katkoihin on suurimmillaan talvikuukausina, kun energiankäyttökin on suurta.

Viimeksi sähköpulasta on Suomessa kärsitty 1970-luvun lopulla voimalaitoslakkojen aikaan.

Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan Olkiluoto 3:n toiminta kovilla talvipakkasilla voi olla kriittinen sähkökatkojen kannalta.

– Sillä on yksittäisenä tekijänä suuri merkitys, Ruusunen sanoo.

Hänen mukaansa Olkiluoto 3.n koekäytön aikaisiin tuotantohäiriöihin pitää kuitenkin varautua.

– Kun kyse on valtavasta teknisestä prosessista, on selvää että myös riskitaso on korkea. Vaikka kaikki toivovat, että kaikki toimii, niin toivomalla sähköä ei sieltä tule. Tämä takia mekin olemme halunneet nostaa asian keskusteluun, vaikka se ei kaikkien kannalta ole miellyttävä uutinen, Ruusunen sanoo.

Fingridin laskelmien mukaan Suomen sähkön huippukulutus kireänä pakkaspäivänä olisi noin 14 400 megawattia.

” Ilman Olkiluoto kolmosta vaje, joka pitää Suomeen tuoda, tuplaantuu

Kotimaasta saataisiin parhaimmillaan 12 900 megawatin tuotanto, kun Olkiluoto 3 ja nyt seisonnassa oleva Fortumin Meri-Porin hiilivoimalaitos lasketaan mukaan. Ilman niitä tuotanto jää selvästi alemmaksi.

Kovalla pakkasella on yleensä tyyntä, joten tuulivoimaloiden varaan ei voi laskea paljon.

Vaje olisi näin ollen 1 500 megawattia, joka pitäisi kattaa tuontisähköllä Ruotsista tai Virosta.

– Ilman Olkiluoto kolmosta vaje, joka pitää Suomeen tuoda, tuplaantuu, Ruusunen tähdentää.

Avoin kysymys on se, riittäisikö kovana pakkaspäivänä sähköä tuotavaksi Ruotsista. Ilman Olkiluoto 3:n panosta on tulevan talven säätilaa seurattava entistä tarkemmin. Näin myös tuulivoiman kannalta.

– Jos on leudompaa, on myös todennäköisempää että tuulee ja sitä kautta potentiaalia tuotantoon on paljon. Jos on oikein kylmä päivä, on kuitenkin yleensä myös aika tyyntä, Ruusunen sanoo.

Hänen mukaansa sähkökatkojen riski kasvaa selvästi ilman Olkiluoto 3:sta.

– Huippukulutustilanne on entistä kireämpi.

